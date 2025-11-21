Documentaire

« Retour à Raqqa » retrace l’enlèvement en 2013 de dix-neuf journalistes (dont James Foley) par l’organisation État islamique de Syrie et d’Irak. Une histoire saisissante racontée par l’un de ses protagonistes, le reporter espagnol Marc Marginedas, le premier captif à avoir été libéré.

Le 1er septembre 2013, le correspondant de guerre d’El Periódico de Catalunya, Marc Marginedas, entre pour la troisième fois en Syrie. Il veut informer sur l’évolution de la guerre civile dans le pays. Mais il se rend compte immédiatement que ce voyage va être différent. Une nouvelle force d’opposition d’une cruauté jamais vue auparavant vient d’émerger : l’organisation État islamique de Syrie et d’Irak (ISIS), qui commence à enlever des journalistes occidentaux tout en commettant des crimes odieux contre la population civile. C’est le début de l’ère du terrorisme 2.0.

Marc Marginedas est d’abord emmené dans une prison d’Alep où ISIS torture et exécute systématiquement ses opposants. Il est ensuite remis aux mains des djihadistes britanniques que la presse a surnommés « les Beatles », dirigés par « Jihadi John », devenu plus tard mondialement célèbre pour avoir participé à l’exécution filmée de plusieurs otages sous les yeux horrifiés de l’opinion publique internationale. La décapitation du journaliste américain James Foley est devenue la vidéo la plus vue dans l’histoire récente des médias américains après la chute des tours jumelles. D’autres otages compagnons d’infortune de Marc Marginedas et James Foley racontent les mois qu’ils ont partagés ensemble, synonymes de torture, de faim et de souffrances extrêmes, mais aussi de liens et de solidarités indéfectibles. Marc Marginedas est libéré en mars 2014. Il retourne pour la première fois en Syrie dix ans plus tard.

Documentaire disponible jusqu’au 14/04/2026