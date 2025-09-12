Documentaire

L’Histoire du Vatican est faite de richesse et de magnificences, de martyrs et de persécutions, d’intrigues et de complots ; l’histoire d’un minuscule état chargé d’histoire, et qui pourtant incarne la sainteté, la beauté artistique et la puissance politique au niveau international.

De la persécution des premiers chrétiens de la Rome antique à l’extension internationale d’une grande religion, de la modeste tombe de Saint Pierre à l’imposante cité-état du Vatican, des sanglantes intrigues de palais aux chefs-d’oeuvre de Raphaël et Michel-Ange, de Saint Pierre à Jean-Paul II, voici l’histoire vivante et en images de la plus formidable incarnation politique et spirituelle de l’Église catholique.

