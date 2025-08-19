Podcast

La vie sur Terre ne fut pas linéaire. Notre planète aurait en réalité connu plusieurs crises du vivant. À ce jour, les principaux pics correspondent aux cinq extinctions massives classiquement citées, mais les périodes qui leur succèdent sont rarement documentées.

Dans son essai, « Les rebondissements du vivant : Heurs et malheurs de la biodiversité des origines à demain », Lionel Cavin, paléoichtyologue et conservateur au Muséum d’Histoire Naturelle de Genève, revient sur les caractéristiques de ces périodes majeures et analyse celle que nous vivons aujourd’hui : la sixième extinction, une destruction dont l’être humain est à la fois témoin et acteur.