Née en Égypte au XIᵉ siècle, la prédication druze s’inscrit dans le contexte du califat de la dynastie des Fatimides. À sa clôture, la communauté s’installe durablement dans les régions montagneuses de la Syrie historique. Au fil des siècles, les Druzes composent avec les pouvoirs mamelouks puis ottomans, avant de s’adapter aux cadres des États modernes. Aujourd’hui présents au Liban, en Syrie et en Israël, ils se structurent en groupe fermé, doté de normes sociales et doctrinales propres, fondées sur le secret de la transmission religieuse.

À travers une étude au long cours de l’histoire sociale et politique du druzisme, Wissam Halawi renouvelle l’approche d’un sujet longtemps méconnu et éclaire la place centrale qu’occupe aujourd’hui cette minorité dans les équilibres du Proche-Orient.