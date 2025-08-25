Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Engins de siège du Moyen-Age, au cœur de l’ingénierie militaire Si les châteaux forts étaient pourvus de telles fortifications, c’était avant tout pour se défendre des engins de siège,...

Documentaire Moyen-Age : majestueuses tours maîtresses La maçonnerie a révolutionné les structures défensives des châteaux forts au Moyen-Age, remplaçant les anciennes tours de bois en...

Conférence Léonard de Vinci à la Cour de France Parmi les images que la postérité nous a laissées de Léonard de Vinci, celle de sa mort prétendue dans...

Documentaire Comment les histoires et légendes vikings ont perduré au cours des siècles Les histoires des sagas vikings ont été transmises pendant des générations à l’oral, à l’écrit ou par des spectacles...

Podcast Les Carolingiens : une certaine idée de l’Empire ? Au tournant des VIIIe et IXe siècles, l’Europe occidentale vit un temps de réformes grâce à la dynastie carolingienne....

Podcast Sainte Bathilde, reine mérovingienne Sainte Bathilde occupe une place singulière dans l’histoire de la monarchie franque et dans la mémoire chrétienne. Esclave d’origine...

Podcast Héloïse & Abélard, une histoire de désir au Moyen-Âge Place à l’amour dans Au cœur de l’Histoire ! Virginie Girod vous raconte l’idylle d’Héloïse et d’Abélard au XIIème...

Article 473-520 : apogée du royaume Burgonde Les Burgondes, un peuple originaire de Scandinavie, marquent l’histoire de l’Europe de manière singulière au cours des premiers siècles...

Documentaire Vikings, à l’assaut de l’Empire franc La série qui revisite la grande histoire à travers les événements, mineurs en apparence, qui en ont modifié le...

Podcast Les Mayas Franck Ferrand nous plonge au cœur d’une des civilisations les plus fascinantes de l’Histoire : les Mayas.

Documentaire Histoire classée – Jeanne d’Arc En 1420, Jeanne d’Arc, une jeune fille de 19 ans qui disait entendre des voix, a mené les Français...

Documentaire A la recherche de la vérité – Le mystère des Anasazi L’extrême sud-ouest des Etats-Unis abrite les magnifiques demeures troglodytes de Mesa Verde, construites à flanc de falaise. La splendeur...

Documentaire 1431 La chute d’Angkor | Quand l’histoire fait dates D’Angkor, capitale de l’empire khmer disparu après six siècles de domination régionale, subsistent des ruines, retrouvées par des explorateurs...

Documentaire Les mystères du Machu Picchu Selon des documents du XVème siècle, trouvés par l’archéologue italien Lucas Pittavino, Machu Picchu aurait été une des résidences de...

Documentaire La grande muraille de Chine La Grande Muraille de Chine est la fortification la plus longue du monde. Il s’agit de la structure architecturale...

Documentaire Charles VIII, l’affable (1484-1498) Charles VIII est le fils de Louis XI et de Charlotte de Savoie. A la mort de son père,...

Documentaire Le Duomo de Florence, mystère de la renaissance Tiare géante aux reflets mordorés, la coupole de Santa Maria del Fiore coiffe depuis six siècles le toit de...

Documentaire C’est pas sorcier – Pérou, au cœur de l’empire Inca C’est pas sorcier embarque pour le Pérou et nous offre un numéro spécial de 52 minutes consacré à la...

Article 1191 : fondation de l’ordre teutonique à Saint-Jean d’Acre En 1191, la fondation de l’ordre teutonique à Saint-Jean d’Acre s’inscrit dans un contexte marqué par les bouleversements militaires...