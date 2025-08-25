Espace multiple et complexe de l’époque médiévale, l’Empire carolingien a été administré par diverses institutions clés, mêlant pouvoir local et pouvoir centralisé. Quel était le rôle des comtes, des « missi dominici » et des assemblées dans la gestion quotidienne de l’empire ? Quelle importance avaient les réseaux d’aristocratie et de fidélité dans la cohésion ou la fragmentation de l’empire ? De quelle manière les Carolingiens ont-ils tenté d’unifier ou de standardiser le droit et l’administration sur un territoire aussi vaste ? Comment, aussi, l’idéologie du ministère royal, héritée de la pastorale chrétienne, se reflétait-elle dans la pratique du gouvernement ?