Podcast Sainte Bathilde, reine mérovingienne Sainte Bathilde occupe une place singulière dans l’histoire de la monarchie franque et dans la mémoire chrétienne. Esclave d’origine...

Podcast Héloïse & Abélard, une histoire de désir au Moyen-Âge Place à l’amour dans Au cœur de l’Histoire ! Virginie Girod vous raconte l’idylle d’Héloïse et d’Abélard au XIIème...

Article 473-520 : apogée du royaume Burgonde Les Burgondes, un peuple originaire de Scandinavie, marquent l’histoire de l’Europe de manière singulière au cours des premiers siècles...

Conférence Le duché de Gascogne au XIème siècle vu par le Beatus de Saint-Sever Au XIᵉ siècle, le duché de Gascogne apparaît comme un territoire à la fois riche de son passé et...

Podcast Le dernier pape avignonnais Le dernier pape avignonnais fut Grégoire XI, né Pierre Roger de Beaufort en 1330, neveu du pape Clément VI....

Article Pachacutec ou le mythe de la civilisation inca Selon la tradition quechua, c’est au XIIIe siècle que Manco Capac, souverain mythique et figure fondatrice, aurait posé les...

Article La folie soudaine de Charles VI : entre légende et réalité historique C’était au milieu de l’été 1392, sous les lourdes chaleurs d’août, que le destin du royaume bascula dans un...

Conférence La figure du serf dans l’imaginaire de la fin du Moyen Âge À la fin du Moyen Âge, la figure du serf occupe dans l’imaginaire collectif une place paradoxale, oscillant entre...

Documentaire Palenque, une cité maya dans la jungle Au cœur de la jungle mexicaine, se trouve la cité perdue de Palenque, construite par la civilisation maya il...

Podcast Botticelli, itinéraire d’un enfant prodige (1/2) De son vrai nom Alessandro Filipepi, Botticelli est né en 1445 dans une modeste famille de tanneurs, citoyens de...

Documentaire Civilisations disparues – Les Incas Un jeune historien américain, Hiram Bingham, se rend sur le site du Machu Picchu en 1911, guidé par un...

Documentaire 1459 Le manuscrit secret du Moyen Age Composé de 150 feuillets en papier et écrit en dialecte souabe, le livre sur le Combat de 1459 est...

Documentaire Enquêtes Archéologiques – Pachacamac, la Lourdes pré-hispanique Au Pérou, l’archéologue belge Peter Eeckhout fouille chaque année depuis plus de vingt ans à Pachacamac, en plein...

Article Quelle hygiène au Moyen-âge ? L’hygiène au Moyen Âge est souvent mal comprise, victime de nombreux stéréotypes qui la présentent comme une époque de...

Documentaire Le Duomo de Florence, mystère de la renaissance Tiare géante aux reflets mordorés, la coupole de Santa Maria del Fiore coiffe depuis six siècles le toit de...

Documentaire Machu Picchu, le secret des Incas Le Machu Picchu, ancienne cité inca du Pérou, sur les contreforts des Andes, continue de livrer ses secrets. Les...

Podcast La mort du chevalier Bayard La mort du chevalier Bayard est un événement tragique de l’histoire française qui s’est déroulé le 30 avril 1524...

Documentaire La mort noire La peste noire ou mort noire est le nom donné par les historiens modernes à une pandémie de peste,...

Documentaire Gengis Khan a-t-il réellement existé ? Le destin légendaire d’un jeune garçon, Temudjin, futur Genghis Khan, qui deviendra le plus puissant empereur mongol. Avec l’aide...