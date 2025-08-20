Au tournant des VIIIe et IXe siècles, l’Europe occidentale vit un temps de réformes grâce à la dynastie carolingienne. Les historiens évoquent même une double renaissance. La référence au vieil Empire romain semble évidente. Que signifiait alors l’idée d’« empire » pour les Carolingiens, et dans quelle mesure cette idée était-elle une continuité ou une rupture avec l’héritage antique ? Quel rôle a joué le couronnement de Charlemagne en 800 dans la construction de l’idée impériale en Occident ? Comment la pensée carolingienne justifiait-elle la vocation universelle de l’empereur et ses rapports avec le pape ? Peut-on d’ailleurs parler d’une véritable adhésion de la société au projet impérial carolingien, ou s’agissait-il d’une superstructure reposant sur des compromis aristocratiques ? L’historien Warren Pezé aborde toutes ces questions dans le premier volet de ce cours d’histoire.