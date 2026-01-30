Documentaire

Stan Neumann retrace l’histoire longue des paysans, une catégorie méprisée et exploitée. Deuxième volet : vers l’an mille, la croissance reprend en Europe grâce au travail paysan, seule source de richesse. L’agriculture commerciale, surtout céréalière, prend son essor.

Pour conquérir de nouvelles terres à blé, on détruit forêts et zones humides. Mais l’arrêt de la croissance au XIVe siècle et une longue succession de famines, d’épidémies et de guerres déciment l’Europe paysanne et provoquent de grandes révoltes. De la Jacquerie française de 1358 à la Guerre des paysans allemands de 1525, toutes sont noyées dans le sang.

Série documentaire de Stan Neumann (France, 2023, 55mn) disponible jusqu’au 22/06/2026