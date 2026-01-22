Podcast

De toutes les batailles de la guerre de Cent Ans, celle d’Azincourt résonne encore comme le plus grand échec de la cavalerie française. Face aux archers anglais et à leur fameux longbow, les chevaux et l’armée bien trop nombreuse se sont enlisés dans les champs labourés sous la pluie, jusqu’à en mourir.

Dans son livre « Azincourt. Histoire d’une étrange défaite », l’historienne Valérie Toureille ne se contente pas de faire le récit de l’événement : elle révèle comment l’échec français provoque dans plusieurs parties du royaume une véritable résistance contre l’occupant anglais, préfiguration de l’épopée johannique.

Ainsi, il n’est pas usurpé d’affirmer que la défaite d’Azincourt révèle un véritable sentiment français. Les Rendez-vous de l’histoire de Blois se sont attachés à définir la France, notamment sa naissance. Étrangement, Azincourt n’a pas été évoqué… Cette bataille est pourtant une date non pas charnière mais fondatrice, qui révèle deux guerres de Cents Ans : le passage d’une guerre dynastique à une guerre engageant un sentiment français.