Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Moyen-Age : majestueuses tours maîtresses La maçonnerie a révolutionné les structures défensives des châteaux forts au Moyen-Age, remplaçant les anciennes tours de bois en...

Conférence Léonard de Vinci à la Cour de France Parmi les images que la postérité nous a laissées de Léonard de Vinci, celle de sa mort prétendue dans...

Documentaire Comment les histoires et légendes vikings ont perduré au cours des siècles Les histoires des sagas vikings ont été transmises pendant des générations à l’oral, à l’écrit ou par des spectacles...

Podcast Les Carolingiens : une certaine idée de l’Empire ? Au tournant des VIIIe et IXe siècles, l’Europe occidentale vit un temps de réformes grâce à la dynastie carolingienne....

Podcast Sainte Bathilde, reine mérovingienne Sainte Bathilde occupe une place singulière dans l’histoire de la monarchie franque et dans la mémoire chrétienne. Esclave d’origine...

Podcast Héloïse & Abélard, une histoire de désir au Moyen-Âge Place à l’amour dans Au cœur de l’Histoire ! Virginie Girod vous raconte l’idylle d’Héloïse et d’Abélard au XIIème...

Article 473-520 : apogée du royaume Burgonde Les Burgondes, un peuple originaire de Scandinavie, marquent l’histoire de l’Europe de manière singulière au cours des premiers siècles...

Conférence Le duché de Gascogne au XIème siècle vu par le Beatus de Saint-Sever Au XIᵉ siècle, le duché de Gascogne apparaît comme un territoire à la fois riche de son passé et...

Documentaire La cité perdue de Teotihuacán La cité antique de Teotihuacán est un joyau archéologique, situé dans la vallée de Mexico. A son apogée, d’après...

Podcast L’espionnage au Moyen Âge Si l’espionnage existe depuis l’Antiquité, il a surtout fasciné le XXe siècle. Le sujet est à la mode dans...

Documentaire Al-Andalus, une civilisation légendaire Pendant huit siècles, juifs, chrétiens et musulmans ont partagé une civilisation commune en Espagne médiévale. Al-Andalus, territoire ibérique ainsi...

Podcast La véritable histoire de Charlemagne Charlemagne, également connu sous le nom de Charles le Grand, est une figure emblématique de l’histoire médiévale européenne dont...

Conférence Les templiers, du mythe à la réalité Les Templiers ont longtemps été entourés de mystère et de légendes, alimentant de nombreux mythes et fantasmes. Pourtant, derrière...

Article Les énigmes et l’héritage des Mayas Les Mayas, civilisation fascinante de l’Amérique précolombienne, continuent de captiver l’imagination des chercheurs et passionnés par leur richesse culturelle...

Documentaire Histoire classée – Jeanne d’Arc Jeanne d’Arc, figure emblématique de l’histoire de France, demeure l’une des héroïnes les plus fascinantes et énigmatiques de l’époque...

Documentaire Angkor, la métropole dans la jungle Depuis la redécouverte d’Angkor dans la seconde moitié du XIXe siècle, les archéologues se passionnent pour ces constructions gigantesques...

Documentaire Les routes maritimes de la soie (2-2) Le commerce maritime entre l’Arabie et la Chine a exercé une influence durable sur la culture européenne. Avec ses...