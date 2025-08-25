La maçonnerie a révolutionné les structures défensives des châteaux forts au Moyen-Age, remplaçant les anciennes tours de bois en...
Parmi les images que la postérité nous a laissées de Léonard de Vinci, celle de sa mort prétendue dans...
Les histoires des sagas vikings ont été transmises pendant des générations à l’oral, à l’écrit ou par des spectacles...
Au tournant des VIIIe et IXe siècles, l’Europe occidentale vit un temps de réformes grâce à la dynastie carolingienne....
Sainte Bathilde occupe une place singulière dans l’histoire de la monarchie franque et dans la mémoire chrétienne. Esclave d’origine...
Place à l’amour dans Au cœur de l’Histoire ! Virginie Girod vous raconte l’idylle d’Héloïse et d’Abélard au XIIème...
Les Burgondes, un peuple originaire de Scandinavie, marquent l’histoire de l’Europe de manière singulière au cours des premiers siècles...
Au XIᵉ siècle, le duché de Gascogne apparaît comme un territoire à la fois riche de son passé et...
La cité antique de Teotihuacán est un joyau archéologique, situé dans la vallée de Mexico. A son apogée, d’après...
Fils de Charles VI et d’Isabeau de Bavière, Charles VII a mis fin à la guerre de Cent Ans...
Si l’espionnage existe depuis l’Antiquité, il a surtout fasciné le XXe siècle. Le sujet est à la mode dans...
Pendant huit siècles, juifs, chrétiens et musulmans ont partagé une civilisation commune en Espagne médiévale. Al-Andalus, territoire ibérique ainsi...
Charlemagne, également connu sous le nom de Charles le Grand, est une figure emblématique de l’histoire médiévale européenne dont...
Les Vikings étaient aussi de grands commerçants et ont beaucoup voyagé pour échanger leurs fourrures.
Les Templiers ont longtemps été entourés de mystère et de légendes, alimentant de nombreux mythes et fantasmes. Pourtant, derrière...
Les Mayas, civilisation fascinante de l’Amérique précolombienne, continuent de captiver l’imagination des chercheurs et passionnés par leur richesse culturelle...
Jeanne d’Arc, figure emblématique de l’histoire de France, demeure l’une des héroïnes les plus fascinantes et énigmatiques de l’époque...
Depuis la redécouverte d’Angkor dans la seconde moitié du XIXe siècle, les archéologues se passionnent pour ces constructions gigantesques...
Le commerce maritime entre l’Arabie et la Chine a exercé une influence durable sur la culture européenne. Avec ses...
Le passage de soldats au château de Crèvecoeur-en-Auge est l’occasion pour de vivre dans une famille de laboureurs à...
