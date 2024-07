Documentaire



Année 1066, Angleterre. La bataille de Hastings, d’une importance majeure dans l’histoire de l’Angleterre, célèbre son 950ᵉ anniversaire. Des hommes et des femmes venus des quatre coins du Royaume-Uni et même au-delà sont venus gonfler les rangs des guerriers normands et saxons. Dans un décor médiéval où sont rassemblés un millier de reconstituteurs, revivez un combat grandiose ou épées, chevaux et archers sont en première ligne.

Réalisateur : Pascal Carron