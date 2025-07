Conférence

Dans la ville médiévale, violence et marginalité se conjuguent dans un univers urbain en pleine mutation, où les tensions sociales, économiques et politiques cristallisent les rapports entre les individus et les groupes. Loin d’être marginale, la violence est au cœur du fonctionnement des sociétés urbaines médiévales, souvent perçue non seulement comme un fléau, mais aussi comme un outil de régulation et d’affirmation du pouvoir.