La butte de Montfaucon hante l’histoire de la ville de Paris. Lieu où se dressait le gibet de la ville capitale, ce dernier fut un emblème de la peine de mort délivrée par les justices médiévale et moderne. Patrimoine morbide, sa disparition matérielle, parce qu’elle obsède encore nos représentations, en fait un délicat sujet d’histoire et d’archives. À l’aide de son iconographie, des chroniques et des pièces qui le mentionnent, il est néanmoins possible de dresser l’économie générale de son fonctionnement historique. Toutefois, en lieu et place d’une terrible machinerie pénale, c’est avant tout un monument perpétuellement vermoulu, sans cesse déploré par ses contemporains, que l’historien constate.