Documentaire

Louis XII est le fils du poète Charles d’Orléans et de Marie de Clèves. Eduqué par Louis XI, il est contraint d’épouser sa fille : Jeanne de France. Louis d’Orléans s’oppose à la régence d’Anne de Beaujeu qui dirige le pays durant la minorité de Charles VIII (Guerre Folle). Battu, Louis d’Orléans est emprisonné pendant trois ans dans une forteresse. Il est libéré par Charles VIII et participe avec lui à la première guerre d’Italie. Charles VIII meurt sans héritier, Louis d’Orléans est déclaré roi de France. Louis XII annule son mariage avec Jeanne de France et épouse Anne de Bretagne, la veuve de son prédécesseur. Après avoir conquis le duché de Milan, les armées françaises sont battues et Louis XII doit renoncer à ses prétentions sur l’Italie. Il reprend les hostilités et est victorieux à Ravenne mais il perd de nouveau ses territoires. Son cousin, François Ier lui succède. Un documentaire de Dominique Mougenot, Thierry Bruant et Catherine Mignot.