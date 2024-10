Documentaire

En 1163, Paris vit un événement marquant qui restera gravé dans l’histoire : la pose de la première pierre de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C’est sous l’égide de l’évêque Maurice de Sully que débutent les travaux de ce chef-d’œuvre de l’architecture gothique, qui va devenir l’un des symboles les plus emblématiques de la capitale française. À cette époque, Paris est en pleine effervescence spirituelle et intellectuelle. Le règne de Louis VII, profondément marqué par une volonté de moderniser et d’embellir la ville, favorise les grandes entreprises architecturales qui témoignent de la puissance et de la foi chrétienne en Occident.