Enfouie pendant six siècles, la cité impériale de Fengyang, qui servit de modèle à celle de Pékin, resurgit de l’oubli à la faveur d’un gigantesque chantier archéologique. Dévoilant les extraordinaires découvertes des chercheurs, ce documentaire ressuscite le destin contrarié de la première capitale des Ming.

C’était la plus fastueuse cité impériale de Chine. Comment expliquer, dès lors, qu’elle ait été effacée des mémoires ? Et quelle a été son histoire ? Son édification a été ordonnée par le fondateur de la dynastie Ming, Zhu Yuanzhang : fils de paysan, celui-ci s’est hissé au rang d’empereur en 1368 en prenant la tête d’une armée rebelle qui a combattu les Mongols, avant d’éliminer ses rivaux. Pour asseoir son pouvoir, Hongwu (son nom de règne) décide alors de construire dans sa ville natale de Fengyang une cité impériale comme la Chine n’en a jamais connu. Rassemblant tous les savoir-faire et les ressources du pays, le chantier, titanesque, mobilise plus d’un million de travailleurs. Mais après six ans de labeur, la ville va connaître un funeste destin. Abandonnée aux intempéries et à une lente dégradation, sa magnificence est peu à peu ensevelie dans la terre et l’oubli, jusqu’à ce que Wang Jianying, un historien victime de la révolution culturelle, commence à s’intéresser à ses ruines en 1969…

Il faudra néanmoins attendre encore plus de quatre décennies pour que des fouilles soient entreprises à Fengyang. Depuis 2015, des archéologues dégagent ses vestiges et lèvent patiemment le voile, avec le concours d’historiens, sur le destin de « Ming Zhongdu », la capitale du Milieu, et sur les raisons de son abandon. Circuit de l’eau, structure du palais central, éléments décoratifs d’un raffinement inouï : leurs découvertes, prolongées par des modélisations 3D, redessinent les contours de ce projet architectural démesuré, synthèse de traditions et de techniques nouvelles, qui servira de modèle à la Cité interdite de Pékin quarante ans plus tard. Entremêlant immersion aux côtés des chercheurs, évocation en animation de la trajectoire de Hongwu et reconstitution du combat de Wang Jianying, le découvreur de la cité oubliée, surnommé « le courageux solitaire », ce documentaire passionnant plonge dans les trésors et les mystères de la première capitale des Ming, témoins d’un passé impérial aujourd’hui retrouvé.

Documentaire de Stéphane Begoin (France, 2024, 1h31mn)

