Podcast Être enfant au Moyen Âge Le Moyen Âge souffre encore auprès du grand public d’une image de période sombre, violente et obscurantiste. Cette conception...

Documentaire Comment la monnaie en papier a-t-elle vu le jour ? L’empereur mongol Kubilai Khan (1215-1294) a unifié son immense empire grâce à une toute nouvelle monnaie, qui n’était faite...

Documentaire Au temps des chevaliers – Partie 1 Au temps des chevaliers (le royaume de France à la fin du moyen âge) : Fred passionné par le...

Documentaire Au temps des chevaliers – Partie 2 Au temps des chevaliers (le royaume de France à la fin du moyen âge) : Fred, passionné par le...

Podcast La véritable histoire de Philippe VI, le premier des Valois Stéphane Bern raconte un roi qui a été choisi pour l’être, un « roi trouvé » oui, mais un roi habile...

Documentaire Les origines de la Normandie La Normandie est une région historique et culturelle située dans le nord-ouest de la France. Son nom vient des...

Podcast La fin d’un monde: les vikings Saviez-vous qu’au VIIIème siècle, les raids vikings ont en grande partie favorisé la christianisation du monde viking? Dépeints avec...

Podcast La véritable histoire de Charlemagne Charlemagne, également connu sous le nom de Charles le Grand, est une figure emblématique de l’histoire médiévale européenne dont...

Documentaire Cathédrales dans l’histoire : lieux de conspirations, terreur et manipulations Au XIe siècle, l’Eglise fait tout pour étendre son pouvoir. Les cathédrales grandioses deviennent les poumons économiques des villes...

Documentaire Les mystères du passé – Machu Picchu, le défi Inca L’ingénieur Steve Burrows et son équipe d’experts ouvrent les portes de la création urbaine la plus stupéfiante de l’empire...

Documentaire La géographie sacrée des Incas – Enquêtes archéologiques L’archéologue Peter Eeckhout revient dévoiler les mystères des civilisations anciennes. Au Pérou, à plus d’une centaine de kilomètres des...

Documentaire Chachapoyas : vivre avec les morts Au Pérou, aux confins des Andes et de la forêt amazonienne, un peuple et ses vestiges ont longtemps laissé...

Article Les rois mérovingiens Les Mérovingiens, première dynastie royale de l’histoire de la France, ont régné sur les Francs du Ve au VIIIe...

Documentaire Saint Louis à Aigues-Mortes Sans Saint Louis, l’histoire et la géographie du Gard aurait été totalement différente. Ce personnage légendaire, couronné en 1226...

Podcast Les rois francs : l’an mil de Robert le Pieux Successeur du roi Hugues Capet, Robert le Pieux est le souverain de l’an mil. Son règne est marqué par...

Documentaire Charlemagne – Roi de France (768-814) – Charles le Grand Charlemagne du latin Carolus Magnus, ou Charles Ier dit « le Grand » dans la nomenclature qui commence avec...

Documentaire Le drakkar et la croix : la conversion des Vikings De la fin du VIIIe à la fin du XIIe siècle, des navigateurs scandinaves se lancent à la conquête...