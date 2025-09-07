Les talents de navigation et de construction navale des Vikings sont peut-être leurs plus grands accomplissements.
Le Moyen Âge souffre encore auprès du grand public d’une image de période sombre, violente et obscurantiste. Cette conception...
L’empereur mongol Kubilai Khan (1215-1294) a unifié son immense empire grâce à une toute nouvelle monnaie, qui n’était faite...
Au temps des chevaliers (le royaume de France à la fin du moyen âge) : Fred passionné par le...
Stéphane Bern raconte un roi qui a été choisi pour l’être, un « roi trouvé » oui, mais un roi habile...
La Normandie est une région historique et culturelle située dans le nord-ouest de la France. Son nom vient des...
Saviez-vous qu’au VIIIème siècle, les raids vikings ont en grande partie favorisé la christianisation du monde viking? Dépeints avec...
Charlemagne, également connu sous le nom de Charles le Grand, est une figure emblématique de l’histoire médiévale européenne dont...
Même si le sultanat ottoman était maître de la Turquie d’Europe et d’Orient depuis alors plus d’un siècle, la...
Depuis sa découverte fortuite en 1772 par l’explorateur hollandais Jacob Roggeven, l’Île de Pâques demeure encore aujourd’hui un grand...
Au XIe siècle, l’Eglise fait tout pour étendre son pouvoir. Les cathédrales grandioses deviennent les poumons économiques des villes...
L’ingénieur Steve Burrows et son équipe d’experts ouvrent les portes de la création urbaine la plus stupéfiante de l’empire...
L’archéologue Peter Eeckhout revient dévoiler les mystères des civilisations anciennes. Au Pérou, à plus d’une centaine de kilomètres des...
Au Pérou, aux confins des Andes et de la forêt amazonienne, un peuple et ses vestiges ont longtemps laissé...
Les Mérovingiens, première dynastie royale de l’histoire de la France, ont régné sur les Francs du Ve au VIIIe...
Sans Saint Louis, l’histoire et la géographie du Gard aurait été totalement différente. Ce personnage légendaire, couronné en 1226...
Successeur du roi Hugues Capet, Robert le Pieux est le souverain de l’an mil. Son règne est marqué par...
Charlemagne du latin Carolus Magnus, ou Charles Ier dit « le Grand » dans la nomenclature qui commence avec...
De la fin du VIIIe à la fin du XIIe siècle, des navigateurs scandinaves se lancent à la conquête...
Pourquoi la cité de Naachtun a-t-elle survécu 200 ans après l’effondrement de la civilisation maya ? Mêlant travail de...
