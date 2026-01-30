Documentaire

Depuis la chute de Rome, les paysans européens, au bas de l’échelle sociale, ont presque toujours subi les pouvoirs en place. Après « Le temps des ouvriers », Stan Neumann retrace en quatre volets l’histoire longue d’une catégorie méprisée et exploitée.

L’histoire de la paysannerie européenne débute dans les ruines de Rome. Avec la disparition de l’empire et des grandes villes, la majorité de la population se retrouve paysanne. Libérés de l’impôt, ces nouveaux paysans, plus autonomes qu’ils ne le seront jamais, ne produisent qu’à la mesure de leurs besoins. Mais à partir du IXe siècle, les élites guerrières imposent le retour de la domination, des taxes et des corvées, tandis que l’Église traque les anciens cultes ruraux. Voici venu le temps de la féodalité et de l’oppression.

L’histoire d’une domination

Privés de récits, les paysans européens, écrasés, déconsidérés, ont longtemps vécu dans le silence et l’obscurité, ne laissant, durant des siècles, aucun témoignage direct. Alors, pour raconter leur histoire depuis la chute de Rome, cette série documentaire fleuve convoque une myriade d’illustrations : iconographie religieuse, si féroce envers eux, gravures, toiles, cartes postales, fables ancestrales, affiches politiques, chansons populaires, perles du cinéma en noir et blanc… Après Le temps des ouvriers, Stan Neumann poursuit son exploration des mécanismes historiques de l’oppression et de l’émancipation. Jouant avec les codes narratifs, il opère, tout au long de ces quatre volets, des allers-retours réguliers entre la grande histoire de la paysannerie et des interviews d’agriculteurs en activité, qu’ils soient bretons, italiens, roumains… Mêlant archives et séquences d’animation, ce voyage dans le temps et sur l’ensemble du continent, narré par Catherine Ringer, nous offre aussi une plongée dans l’histoire politique, économique et coloniale de l’Europe.

Série documentaire de Stan Neumann (France, 2023, 56mn) disponible jusqu’au 22/06/2026