Podcast

Pendant plus de sept siècles, un roman sommeillait dans les archives : celui d’un chevalier du nom de Ségurant le Brun, fils d’Hector, « incroyablement grand, au point que vous auriez dit que c’était vraiment un géant. Il avait le visage beau et large, et d’un teint presque brun ». Cependant, Ségurant n’est pas un chevalier comme ceux évoqués dans la fameuse légende de Chrétien de Troyes. Héros sans dame, il part dans une quête impossible, non pas du Graal, mais d’un dragon insaisissable. Emanuele Arioli, découvreur du texte, évoque pour sa part sa propre quête sur tous les continents, afin de rassembler les éléments de cette légende, qui renouvelle littéralement notre vision du récit arthurien.