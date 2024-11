Documentaire



Les Aztèques, ou Mexicas (du nom de leur capitale, Mexico-Tenochtitlan), se sont sédentarisés, vers le début du 14ème siècle.

Edifiée entre le Ier et le VIIe siècle, Teotihuacan, « lieu où sont créés les dieux », se caractérise par les très grandes dimensions de ses monuments dont les plus célèbres sont le temple de Quetzalcoatl et les pyramides du Soleil et de la Lune.

Teotihuacan, l’un des plus puissants foyers culturels méso-américains, imposa son élan culturel et artistique dans toute la région, et même au-delà de ses frontières

.Le nom du site, qui signifie « endroit habité des dieux », lui a été donné par les Aztèques qui considéraient cette cité comme un lieu sacré, même si elle avait déjà été abandonnée depuis plusieurs siècles quand leur civilisation commença à se développer.

Au 16ème siècle, l’empire possède une économie florissante, marquée par l’opulence de sa capitale Tenochtitlan, actuelle Mexico.Le sacrifice humain était un rite courant et essentiel. Il avait plusieurs fonctions essentiellement religieuses et politiques.Le sacrifice humain était considéré comme un élément nécessaire au fonctionnement et à l’équilibre du cosmos.

Le 18 février 1519, le conquistador Hernan Cortez débarque sur les côtes du Yucatan.Au début considéré comme un surhomme par la population Aztèque, lui sont offerts des présents à la valeur inestimable.

Les historiens parlent de colliers d’or massif, d’une tête de crocodile en or, de sculptures d’oiseaux faites en plumes et en pierres précieuses.Après une première rencontre pacifique, l’Espagnol déclenche les hostilités. Soulevant d’autres tribus rivales, il organise l’invasion.La mort du souverain en juin 1520 et des massacres déclenchent des révoltes chez les Aztèques.

Malgré une défaite durant la « noche triste », les envahisseurs écrasent définitivement cette civilisation le 13 Aout 1521, lorsque la capitale n’est plus qu’un champ de ruines.

