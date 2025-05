Documentaire

Charles VIII, né le 30 juin 1470 au château d’Amboise, mort le 7 avril 1498 au même endroit, est roi de France de 1483 à 1498. Seul fils de Louis XI et de sa deuxième épouse Charlotte de Savoie à ne pas être mort en bas âge, il est le septième et dernier roi de la succession directe de la branche des Valois de la dynastie capétienne. Louis XII, né le 27 juin 1462 au château de Blois et mort le 1er janvier 1515 à Paris, surnommé le « Père du peuple » par les états généraux de 1506, est roi de France de 1498 à 1515. Un documentaire de Dominique Mougenot, Thierry Bruant et Catherine Mignot.