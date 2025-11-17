Le terme « viking » est couramment utilisé pour désigner les peuples scandinaves, mais derrière cette appellation se cachent surtout des explorateurs, des pirates, des commerçants.
Entre le XVe et le XVIIe siècle, la répression de la sorcellerie dans le Pays de Vaud a été...
Les foires du Moyen Âge occupent une place centrale dans l’histoire économique et culturelle de l’Europe médiévale. Elles ne...
Dans le cadre du cycle thématique consacré au Mexique organisé dans les Médiathèques de Créteil, Éric Taladoire nous parle...
Le Taj Mahal est un joyau architectural ! Ce mausolée funéraire est surnommé « le monument de l’amour » parce qu’il...
Pendant plus de sept siècles, un roman sommeillait dans les archives : celui d’un chevalier du nom de Ségurant...
Gilles de Rais, de son vrai nom, Gilles de Montmorency-Laval, est né à la fin de l’année 1404. C’est...
Au cœur de la Renaissance italienne, une figure émergeante se distingue par son génie polyvalent, sa sensibilité poétique et...
Au coeur des salles des Arts de l’Islam palpite un mystérieux chef-d’œuvre : la Pyxide d’al-Mughīra. Une délicate boîte...
Au XIIIe siècle, se développe dans le sud de la France, une contestation religieuse aujourd’hui appelée catharisme, qui prône...
Domination, violence, profit : le système criminel de l’esclavage a marqué l’histoire du monde et de l’humanité. Au fil...
Emmenée par des chercheurs du CNRS, une équipe de scientifiques explore la cité maya de Naachtun, découverte en 1922...
Le Machu Picchu, perché dans les Andes péruviennes, fascine chaque année des millions de voyageurs venus du monde entier....
En 1347, la peste noire apparaît. C’est une des plus graves catastrophes démographiques que l’Europe ait connues, fauchant plus...
Le paysan franc, au début du Moyen-Âge, c’est Monsieur Tout Le Monde, car, à cette époque, plus de 90...
La date de la reprise de Poitiers en 732 par Charles Martel tient une place particulière dans le roman...
Depuis l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre contre l’État d’Israël, les actes antisémites se sont multipliés partout...
ll y a environ mille ans, le Levant devenait le théâtre d’affrontements violents entre l’Islam et la chrétienté. Ces...
Il y a 600 ans, Zheng He quittait le port de Nanjing, la capitale chinoise, pour sa première expédition...
Retrouvez la conférence historique du 9 mars sur « L’Empire perse au temps des Sassanides (IIIe-VIIe s. de notre ère)...
Depuis le château de Chambord, Christine Bravo s’intéresse à la vie de la mère de François Ier : Louise...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site