Stéphane Bern raconte une bataille, celle menée par un roi français – Philippe Auguste – qui n’avait qu’une obsession : chasser le colosse anglais ! Et il a gagné… Ou la véritable histoire de la bataille de Bouvines, un tournant dans l’histoire du royaume des Francs. Pourquoi cette bataille marque-t-elle une étape dans la construction du sentiment national ? Quelle est la valeur symbolique de cet évènement ? La bataille de Bouvines, survenue en 1214, demeure un épisode crucial dans l’histoire du royaume des Francs, marquant un tournant significatif dans la construction du sentiment national français. Cette confrontation majeure, opposant les forces du roi Philippe Auguste à une coalition formée par l’empereur germanique Otton IV, le comte de Flandre et le comte de Boulogne, ne se résume pas simplement à un affrontement militaire, mais revêt une importance symbolique et politique profonde.

En effet, cette bataille s’est déroulée dans un contexte où le roi Philippe Auguste cherchait à renforcer son autorité sur ses vassaux et à affirmer l’indépendance de la couronne vis-à-vis des puissances extérieures, en particulier le Saint-Empire romain germanique. Bouvines fut le théâtre où s’est jouée la confrontation entre la vision centralisatrice du pouvoir royal français et les prétentions des seigneurs féodaux et de l’empereur.

La victoire éclatante de Philippe Auguste à Bouvines a consolidé son autorité et sa légitimité en tant que souverain, établissant ainsi les fondements de l’État-nation français. Cette bataille a renforcé le sentiment d’appartenance à une entité politique commune parmi les sujets du roi, en les ralliant autour de la défense de leur royaume contre les menaces extérieures. Elle a également contribué à forger l’image du roi comme protecteur du peuple et garant de l’intégrité territoriale.

Sur le plan symbolique, Bouvines incarne la résistance et la victoire de la monarchie française contre les ingérences étrangères et les velléités des seigneurs féodaux. Elle représente l’affirmation d’une identité nationale naissante, fondée sur des valeurs telles que la solidarité, la loyauté envers le souverain et la défense du territoire. Cette bataille est devenue un symbole de l’unité et de la force de la nation française, célébrée à travers les siècles comme un moment fondateur de son histoire.

Quant aux constantes en Histoire, Bouvines illustre plusieurs principes qui se retrouvent dans de nombreux événements historiques. Tout d’abord, elle met en lumière les luttes de pouvoir entre les différentes entités politiques, qu’elles soient nationales ou internationales, ainsi que les tensions entre les aspirations centralisatrices et les particularismes régionaux. Ensuite, elle souligne l’importance des événements militaires dans la formation des États et des identités nationales, en tant que moments de consolidation ou de redéfinition du pouvoir et de la souveraineté. Enfin, elle témoigne du rôle crucial des grands leaders et des décisions politiques dans le cours de l’histoire, démontrant l’impact des actions individuelles sur le destin des nations et des peuples.