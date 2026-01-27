Podcast

Héros mythiques inventés au Moyen Âge, les Chevaliers de la Table ronde ont façonné les imaginaires aux côtés du légendaire roi Arthur. Lancelot et Perceval en sont des figures emblématiques, mais il y eut aussi Ségurant, le chevalier au Dragon, dont l’histoire est longtemps restée oubliée.

Quand il découvre ce corpus de textes en 2010, le médiéviste franco-italien Emanuele Arioli se lance à la recherche d’autres manuscrits de la légende du roi Arthur pour reconstruire l’histoire de Ségurant. Petit à petit, les fragments s’enchaînent et l’histoire du chevalier au Dragon se dessine.