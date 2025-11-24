Podcast

Plongez dans l’âge de la maturité de Léonard de Vinci, lorsqu’il s’installe à Milan à la cour de Ludovic Sforza. Entre inventions, grandes œuvres et fêtes somptueuses, découvrez comment Léonard est devenu l’un des plus grands génies de l’histoire.

Dans cet épisode captivant, Franck Ferrand retrace les années milanaises de l’artiste, de ses projets visionnaires à ses chefs-d’œuvre comme La Vierge aux rochers ou La Cène.

Un récit fascinant, où l’art et la science se rencontrent au cœur de la Renaissance.