Découvrez le récit consacré à Léonard de Vinci, maître italien et peintre évidemment de La Joconde. C’est cette œuvre qui le mène en 1515 sur les routes, direction la France et plus précisément le château d’Amboise où François Ier l’a invité à séjourner. Léonard de Vinci a alors 64 ans, sa santé décline. Il a l’intuition que ce voyage sera le dernier. Pourquoi la France, et notamment le Clos-Lucé où il s’installe finalement, ont alors des allures de refuge pour le maître toscan ? Quels projets a pour lui François Ier, jeune souverain qui vient de se couvrir de gloire à la bataille de Marignan ?