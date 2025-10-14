Pour cela, elles utilisaient la laine de plus de 200 moutons.
On les a presque oubliées : au XIIᵉ siècle, les trobairitz chantaient un amour libre et audacieux. Comme la...
Les chroniques arabes du XIVe siècle bruissent d’une rumeur : par-delà le désert du Sahara, un empereur noir, Mansa...
Bien avant Hobbes, Montesquieu et Tocqueville, Ibn Khaldun, serviteur des princes du Maghreb, rédige une histoire universelle, Le Livre...
Soudain, surgit de la brume un dragon à la gueule menaçante… c’est la proue d’un bateau viking venu des...
Ce que nous savons de lui suggère l’image d’un colosse qui aurait bâti sa légende dans le fracas des...
Charles VI de France, surnommé « le Fou », a régné de 1380 à 1422. Monté sur le trône à l’âge...
La région d’Angkor au Cambodge abrite des centaines de temples et sites archéologiques, notamment le célèbre temple d’Angkor Wat,...
En l’an 800, le jour de Noël, Charlemagne se fait couronner empereur dans la basilique Saint-Pierre de Rome par...
Au début du XVe siècle, la civilisation Inca a connu en moins d’un siècle une expansion formidable. Ces guerriers...
Pendant huit siècles, juifs, chrétiens et musulmans ont partagé une civilisation commune en Espagne médiévale. Al-Andalus, territoire ibérique ainsi...
\r\n\r\nInvestigation archéologique à 2.400 mètres, sous les nuages du Machu Picchu, ville inca qui fascine autant les touristes que...
Philippe de Valois est le premier roi de la branche dite de Valois. Il était le fils de Charles...
Amerigo Vespucci voit le jour le 9 mars 1451 à Florence, une ville alors au cœur de la Renaissance...
Au Pérou, dans les contreforts des Andes, des archéologues ont découvert des pyramides. Ils en ont recensé quelque 250,...
Le commerce maritime entre l’Arabie et la Chine a exercé une influence durable sur la culture européenne. Avec ses...
Au village de Kamakura, au Japon, l’étonnante découverte d’une fosse commune pourrait être la clé pour déchiffrer le mystère...
Qui sont les initiés ? Un savoir secret sur lequel vient se greffer l’énigme d’un trésor. Le Prieuré de...
Le vendredi 13 octobre 1307, il y a près de 700 ans, une opération d’une immense envergure fut menée...
Sainte Bathilde occupe une place singulière dans l’histoire de la monarchie franque et dans la mémoire chrétienne. Esclave d’origine...
Le Moyen Âge est souvent perçu comme une période obscure marquée par la stagnation intellectuelle et technologique. Pourtant, c’est...
