Ressources Dans la même catégorie

Podcast Avant les popstars, il y avait… les trobairitz au XIIe siècle On les a presque oubliées : au XIIᵉ siècle, les trobairitz chantaient un amour libre et audacieux. Comme la...

Documentaire 1324 : le pèlerinage de Mansa Moussa à La Mecque Les chroniques arabes du XIVe siècle bruissent d’une rumeur : par-delà le désert du Sahara, un empereur noir, Mansa...

Podcast Ibn Khaldun et la théorie de l’État Bien avant Hobbes, Montesquieu et Tocqueville, Ibn Khaldun, serviteur des princes du Maghreb, rédige une histoire universelle, Le Livre...

Documentaire Les Vikings Soudain, surgit de la brume un dragon à la gueule menaçante… c’est la proue d’un bateau viking venu des...

Documentaire D’où Ivar le désossé tient-il son surnom ? Ce que nous savons de lui suggère l’image d’un colosse qui aurait bâti sa légende dans le fracas des...

Podcast Charles VI, le roi fou Charles VI de France, surnommé « le Fou », a régné de 1380 à 1422. Monté sur le trône à l’âge...

Documentaire Cambodge : Angkor, la région aux 200 temples La région d’Angkor au Cambodge abrite des centaines de temples et sites archéologiques, notamment le célèbre temple d’Angkor Wat,...

Documentaire 800 – Le couronnement de Charlemagne En l’an 800, le jour de Noël, Charlemagne se fait couronner empereur dans la basilique Saint-Pierre de Rome par...

Documentaire L’histoire de l’empire inca (2/2) Au début du XVe siècle, la civilisation Inca a connu en moins d’un siècle une expansion formidable. Ces guerriers...

Documentaire Al-Andalus, une civilisation légendaire Pendant huit siècles, juifs, chrétiens et musulmans ont partagé une civilisation commune en Espagne médiévale. Al-Andalus, territoire ibérique ainsi...

Documentaire Les mystères du passé – Machu Picchu : le défi incas \r

\r

Investigation archéologique à 2.400 mètres, sous les nuages du Machu Picchu, ville inca qui fascine autant les touristes que...

Documentaire Philippe VI, Philippe de Valois Philippe de Valois est le premier roi de la branche dite de Valois. Il était le fils de Charles...

Article 1497 – Amerigo Vespucci découvre le nouveau continent Amerigo Vespucci voit le jour le 9 mars 1451 à Florence, une ville alors au cœur de la Renaissance...

Documentaire Les grandes cités disparues: les pyramides sacrées du Pérou (2/3) Au Pérou, dans les contreforts des Andes, des archéologues ont découvert des pyramides. Ils en ont recensé quelque 250,...

Documentaire Les routes maritimes de la soie (2-2) Le commerce maritime entre l’Arabie et la Chine a exercé une influence durable sur la culture européenne. Avec ses...

Documentaire Samouraïs, les guerriers légendaire Au village de Kamakura, au Japon, l’étonnante découverte d’une fosse commune pourrait être la clé pour déchiffrer le mystère...

Documentaire Le secret des Templiers : réservé aux initiés Qui sont les initiés ? Un savoir secret sur lequel vient se greffer l’énigme d’un trésor. Le Prieuré de...

Documentaire Les secrets de la croix – Les templiers Le vendredi 13 octobre 1307, il y a près de 700 ans, une opération d’une immense envergure fut menée...

Podcast Sainte Bathilde, reine mérovingienne Sainte Bathilde occupe une place singulière dans l’histoire de la monarchie franque et dans la mémoire chrétienne. Esclave d’origine...