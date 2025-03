Podcast

Le 27 novembre 511, Clovis laisse son royaume en partage à ses quatre fils… Or, il existe un contraste entre ce roi, avec qui tout semble commencer, et un temps d’obscurité allant jusqu’à l’époque carolingienne. Autrement dit, l’historien se demande quel objectif poursuivaient les héritiers de Clovis ? Victimes d’une vision biaisée par le XIXe siècle, les temps mérovingiens ne sont pourtant pas une période d’anarchie et d’obscurité. Mieux, ils voient apparaître le terme de Francia. Que recouvre ce nom ? Peut-on parler de pays des Francs et d’un embryon de France ? L’idée d’unité et d’un héritage tenu par une seule couronne reste-t-il un idéal ? Quelles sont aussi les permanences de la romanité ? Enfin, dans la descendance de Clovis, quelles sont sont les grandes figures qui se dégagent ?