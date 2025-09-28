Les momies coptes livrent leurs secrets… C’est à une enquête minutieuse que se livrent des chercheurs pour analyser des momies coptes datant d’il y a 1 500 ans et issues de la nécropole égyptienne d’Antinoé. Leur spécialité : la tribologie, science du frottement et de l’usure. Grâce à l’analyse de la peau et des cheveux de ces momies ainsi qu’à celle des dorures et des traces de textile, ils tentent de mieux comprendre les techniques d’embaumement et d’application des feuilles d’or. Et dégager, pourquoi pas, des pistes pour d’éventuelles reconstitutions vestimentaires.