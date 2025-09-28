Ressources Dans la même catégorie

Article Les six épouses du roi Henri VIII Le règne tumultueux d’Henri VIII d’Angleterre est souvent résumé par l’énumération de ses six épouses, chacune ayant joué un...

Conférence La céramique médiévale et moderne dans les Pays de La Loire et en Bretagne La conférence porte sur la publication des résultats d’un projet collectif de recherche sur la céramique dans les Pays...

Podcast Raconter l’histoire de France au Moyen Âge Dans l’abbaye de Saint-Denis, vers 1270, le moine bénédictin Primat entame la rédaction d’une chronique, afin de valoriser la...

Documentaire Une recette simple pour un résultat explosif L’invention de la poudre à canon dans une Chine assiégée par les Mongols a changé l’Histoire de l’humanité pour...

Podcast Anne de France : une reine sans couronne Fille de Louis XI, Anne de France se révèle très tôt être une stratège redoutable. À la mort du...

Documentaire Ce moment où Gengis Khan a marqué l’histoire Si le légendaire chef de guerre mongol a dirigé l’un des empires les plus vastes de l’histoire, c’est en...

Documentaire À la découverte des plus beaux vestiges français du moyen-âge Avec plus de 13 000 forteresses sur son territoire, la France est le pays qui en possède le plus,...

Documentaire Les couleurs de la Dame à la Licorne Le Louvre a sa Joconde, le musée de Cluny sa Dame à la Licorne. Mais sans signature ni lieu...

Article L’ordalie où le jugement de Dieu L’ordalie, provenant du terme germanique « urtheil », qui signifie jugement, était une tradition profondément ancrée dans les coutumes des peuples...

Documentaire L’épopée médiévale de la tapisserie de Bayeux La tapisserie de Bayeux est une œuvre d’art créée par broderie. Elle a été créée pour commémorer la conquête...

Conférence Les couleurs du Moyen-Âge L’historien des représentations Michel Pastoureau nous entraîne dans une exploration des couleurs au Moyen Âge. En cinq cours, il...

Podcast Philippe le Bon, un prince dans la Guerre de Cent Ans Franck Ferrand nous parle du grand-duché d’Occident, un des Etats les plus prospères, les plus fascinants du Moyen-Age. Il...

Documentaire Philippe Auguste Philippe Auguste a été un acteur important de la Guerre de 100 ans. Issu d’une lignée de Capétiens qui...

Documentaire Charlemagne – 1 – La bataille pour le trône \r

Charlemagne naît en 748. Le fils de Berthe et de l’ambitieux Pépin le Bref, qui a chassé les Mérovingiens...

Conférence Violence et marginalité dans la ville médiévale Dans la ville médiévale, violence et marginalité se conjuguent dans un univers urbain en pleine mutation, où les tensions...

Documentaire L’empire mongol, une autre histoire Comment les Mongols, anciens parias, ont conquis un empire bien plus vaste que celui des Romains. Au travers de...

Documentaire Secrets de cathédrales – La basilique Saint-Denis Durant la première moitié du XIIème siècle, l’Eglise, en crise, entretient des relations conflictuelles avec les différents pouvoirs en...

Documentaire Au temps des cathédrales : l’époque romane Un voyage dans le temps à la découverte de la splendeur de l’architecture romane. Au XIe siècle, dans la vallée du Rhin,...

Documentaire Les Aztèques, la plus grande civilisation Les Aztèques, ou Mexicas (du nom de leur capitale, Mexico-Tenochtitlan), étaient un peuple amérindien du groupe nahua, c’est-à-dire de...