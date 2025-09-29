Documentaire

Mystique et béguine, Marguerite Porete est condamnée et exécutée par le feu à Paris en 1310 pour avoir écrit un livre jugé hérétique par l’Église. Dans le contexte des grands procès politiques de Philippe le Bel, l’exécution de Marguerite Porete est-il le prélude à la chasse aux sorcières ?

Comment se construit un « événement historique » ? Avec le concours d’historiens renommés, Patrick Boucheron met à nu les grands récits à travers quinze épisodes inédits de sa collection Quand l’histoire fait dates. Dans cet épisode : 1310, Marguerite Porete est brulée en place de Grève, avec Élisabeth Lusset.

Série documentaire (France, 2022, 26mn) disponible jusqu’au 09/06/2026