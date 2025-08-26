Ressources Dans la même catégorie

Conférence Qui étaient les Vikings ? Qui étaient les Vikings ? Des pillards sans foi ni loi ou de fins stratèges politiques ? Portaient-ils des...

Podcast Comment l’Empire carolingien était-il gouverné ? Espace multiple et complexe de l’époque médiévale, l’Empire carolingien a été administré par diverses institutions clés, mêlant pouvoir local...

Documentaire Engins de siège du Moyen-Age, au cœur de l’ingénierie militaire Si les châteaux forts étaient pourvus de telles fortifications, c’était avant tout pour se défendre des engins de siège,...

Documentaire Moyen-Age : majestueuses tours maîtresses La maçonnerie a révolutionné les structures défensives des châteaux forts au Moyen-Age, remplaçant les anciennes tours de bois en...

Conférence Léonard de Vinci à la Cour de France Parmi les images que la postérité nous a laissées de Léonard de Vinci, celle de sa mort prétendue dans...

Documentaire Comment les histoires et légendes vikings ont perduré au cours des siècles Les histoires des sagas vikings ont été transmises pendant des générations à l’oral, à l’écrit ou par des spectacles...

Podcast Les Carolingiens : une certaine idée de l’Empire ? Au tournant des VIIIe et IXe siècles, l’Europe occidentale vit un temps de réformes grâce à la dynastie carolingienne....

Podcast Sainte Bathilde, reine mérovingienne Sainte Bathilde occupe une place singulière dans l’histoire de la monarchie franque et dans la mémoire chrétienne. Esclave d’origine...

Article À la découverte de Vasco de Gama : un explorateur légendaire Au tournant du XVe siècle, l’Europe était en pleine effervescence. Les grandes nations maritimes cherchaient de nouvelles voies pour...

Podcast Le Japon médiéval Franck Ferrand nous propose une émission dépaysante ; il nous plonge dans le Japon raffiné du XIIe siècle, cette...

Podcast Marco Polo (1254-1324) Marco Polo, né en 1254 à Venise, était bien plus qu’un simple voyageur. Il était un pionnier audacieux, un...

Documentaire Quelle aventure – Au temps des chevaliers Fred passionné par le destin des grands chevaliers, décide de partir à la fin du moyen âge à leur...

Podcast La véritable histoire de Richard Coeur de Lion Richard Cœur de Lion, roi légendaire d’Angleterre, reste une figure emblématique de l’histoire médiévale européenne. Né en 1157, il...

Article La chasse aux sorcières de Marmande : chronique d’une justice populaire en 1453 En 1453, dans la paisible ville de Marmande située dans le Lot-et-Garonne, être une femme pouvait suffire à vous...

Documentaire L’aube des civilisations – L’Orient et la Renaissance L’âge d’or islamique est une période qui s’étend du VIIIe au XIIIe siècle pendant laquelle les philosophes, artistes et...

Documentaire Transylvanie : l’affrontement des civilisations ottomane et byzantine Au carrefour de l’Orient et de l’Occident, l’Europe de l’Est s’est forgée dans la résistance. De la Transylvanie fortifiée...

Documentaire Les grandes batailles du passé – Poitiers 732 Ce documentaire retrace l’histoire de l’invasion arabe en Occident et de l’affrontement entre deux civilisations, l’Islam et la Chrétienté,...

Article 1191 : fondation de l’ordre teutonique à Saint-Jean d’Acre En 1191, la fondation de l’ordre teutonique à Saint-Jean d’Acre s’inscrit dans un contexte marqué par les bouleversements militaires...

Documentaire La géographie sacrée des Incas – Enquêtes archéologiques L’archéologue Peter Eeckhout revient dévoiler les mystères des civilisations anciennes. Au Pérou, à plus d’une centaine de kilomètres des...