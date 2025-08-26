Qui étaient les Vikings ? Des pillards sans foi ni loi ou de fins stratèges politiques ? Portaient-ils des...
Espace multiple et complexe de l’époque médiévale, l’Empire carolingien a été administré par diverses institutions clés, mêlant pouvoir local...
Si les châteaux forts étaient pourvus de telles fortifications, c’était avant tout pour se défendre des engins de siège,...
La maçonnerie a révolutionné les structures défensives des châteaux forts au Moyen-Age, remplaçant les anciennes tours de bois en...
Parmi les images que la postérité nous a laissées de Léonard de Vinci, celle de sa mort prétendue dans...
Les histoires des sagas vikings ont été transmises pendant des générations à l’oral, à l’écrit ou par des spectacles...
Au tournant des VIIIe et IXe siècles, l’Europe occidentale vit un temps de réformes grâce à la dynastie carolingienne....
Sainte Bathilde occupe une place singulière dans l’histoire de la monarchie franque et dans la mémoire chrétienne. Esclave d’origine...
Au tournant du XVe siècle, l’Europe était en pleine effervescence. Les grandes nations maritimes cherchaient de nouvelles voies pour...
Franck Ferrand nous propose une émission dépaysante ; il nous plonge dans le Japon raffiné du XIIe siècle, cette...
Marco Polo, né en 1254 à Venise, était bien plus qu’un simple voyageur. Il était un pionnier audacieux, un...
Fred passionné par le destin des grands chevaliers, décide de partir à la fin du moyen âge à leur...
Richard Cœur de Lion, roi légendaire d’Angleterre, reste une figure emblématique de l’histoire médiévale européenne. Né en 1157, il...
En 1453, dans la paisible ville de Marmande située dans le Lot-et-Garonne, être une femme pouvait suffire à vous...
L’âge d’or islamique est une période qui s’étend du VIIIe au XIIIe siècle pendant laquelle les philosophes, artistes et...
Au carrefour de l’Orient et de l’Occident, l’Europe de l’Est s’est forgée dans la résistance. De la Transylvanie fortifiée...
Ce documentaire retrace l’histoire de l’invasion arabe en Occident et de l’affrontement entre deux civilisations, l’Islam et la Chrétienté,...
En 1191, la fondation de l’ordre teutonique à Saint-Jean d’Acre s’inscrit dans un contexte marqué par les bouleversements militaires...
L’archéologue Peter Eeckhout revient dévoiler les mystères des civilisations anciennes. Au Pérou, à plus d’une centaine de kilomètres des...
Entre le XVe et le XVIIe siècle, la répression de la sorcellerie dans le Pays de Vaud a été...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site