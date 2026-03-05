Documentaire

Au XIIIe siècle, se développe dans le sud de la France, une contestation religieuse aujourd’hui appelée catharisme, qui prône le retour au modèle d’Église primitive du début du christianisme et condamne la hiérarchie de l’Église romaine.

Dans les départements de l’Aude et de l’Ariège, en vielle Occitanie, ce documentaire sillonne le sud de la France entre châteaux cathares, grottes fortifiées et maison de l’Inquisition. Un périple étonnant pour tenter de percer les secrets de ces hommes et femmes au destin et au parcours peu connus. Rendez-vous à la découverte de ces hauts lieux de tragédies médiévales encore méconnues du grand public.

Un documentaire de Isabelle Le Guen

