Près de 30 ans après avoir quitté la Maison Blanche, Reagan continue à marquer de son empreinte la politique américaine. Barack Obama lui-même, n’a pas hésité à prôner un retour à « l’esprit Reagan ». Pourtant, aucun Président dans l’histoire des Etats-Unis n’aura autant suscité les passions que Reagan.

Adulé par les conservateurs, haï, voire méprisé, par les libéraux, c’est incontestablement un des présidents les plus controversés de l’histoire des USA. Héros de l’Amérique qui a su triompher de « l’Empire du Mal » pour les uns, va-t-en guerre irresponsable qui a failli provoquer le pire avec l’Union Soviétique pour les autres. Aujourd’hui les Américains tirent le bilan de ses années de présidence : or qu’on soit libéral ou conservateur il est au moins un point sur lequel on s’accorde, la présidence Reagan marque un tournant dans l’histoire de la guerre froide, en rupture avec ses prédécesseurs à la Maison Blanche. Reagan rien ne le prédestinait à devenir le 40ème président des Etats-Unis et celui qui va changer le cours de la guerre froide en renouant avec l’impérialisme.

Reagan est née dans l’Amérique profonde et rurale, loin de la fureur de la ville dans une famille de commerçants. A 25 ans, il débarque à Hollywood et va vite se faire un nom. Il joue dans plus de 60 films, surtout des héros de Far West, le « good guy ». Pendant la seconde guerre mondiale , il tourne des films partiotiques. En plein maccarthysme il collabore avec le FBI pour dénoncer les sympathisants communistes. Cette vision manichéenne du monde, divisée en deux blocs, va marquer sa politique intérieur et extérieur. Barry Goldwater, figure de l’aile droite américaine, ouvre la voie à l’ambitieux Reagan qui cherche à devenir une figure politique nationale. C’est le début de sa longue et mouvementée carrière politique.

A travers cet « Enfance d’un Chef », c’est cette histoire que nous allons raconter. L’histoire d’un cowboy mal dégrossi qui se révèle être l’un des plus fins stratèges du 20ème siècle. D’un cowboy qui en changeant le destin de l’Amérique va changer le destin du monde. Grâce aux témoignages exclusifs de proches, comme Georges Shultz, Richard Allen ou Edwin Meese, et d’archives inédites, ce documentaire montre comment un homme proche du communisme dans sa jeunesse deviendra un anticommuniste farouche, puis le président qui fera plier l’URSS. En éclairant sur l’ascension de Ronald Reagan, ce documentaire nous donne les clés pour comprendre l’état politique actuelle des Etats-Unis et la banalisation de l’extrême droite et de ses idées. Car le slogan cher à Donald Trump, « Make America Great Again! », est un héritage direct de la présidence de Reagan.

