De la forteresse médiévale au musée d’art, le palais du Louvre a connu huit siècles de transformation architecturale, incarnant l’histoire de France… Redécouvrez ici toutes les étapes de sa construction !
Le maître tisserand japonais Itarô Yamaguchi a passé 30 ans à confectionner des rouleaux pour illustrer Le Dit du...
Ce documentaire retrace quarante ans de terrorisme, de l’ascension de Ben Laden et la création d’Al-Qaïda jusqu’à la naissance...
Que ce soit avec le déboulonnage de la statue du marchand d’esclaves Edward Colston ou celui de la statue...
La société occidentale est-elle judéo-chrétienne ? L’historienne Sophie Bessis explique à quel point cette notion est dénuée de fondements historiques...
Boukhara est une ville d’Asie centrale située au milieu d’une oasis et à proximité des grands fleuves mythiques l’Amour-Daria...
Les épices originaires d’Inde et d’Asie du sud-est ont fait l’objet de nombreuses convoitises depuis l’Antiquité jusqu’aux navigations portugaises...
Le film Apocalypto de Mel Gibson a relancé une vieille controverse autour des sacrifices humains pratiqués en Amérique centrale,...
Le 7 octobre 2023, le Hamas inflige à Israël sa plus grande défaite depuis 1948. Donnant la parole à...
Nous sommes à mi-chemin entre Rennes et Nantes et nous vous proposons la découverte du château de Châteaubriant. Du...
Avant que les tunneliers ne soient inventés, les ouvriers ont mis au point différentes méthodes pour tenter de réduire...
L’histoire de la Bretagne plonge ses racines dans l’histoire ancienne de la France. Elle est riche, avec de nombreux...
On appelle le Palais Bourbon le temple des républicains. Il s’agit ni plus ni moins que l’assemblée nationale. Cet énorme bâtiment...
On le sait peu mais le Brésil a été le pays qui a reçu le plus d’esclaves au monde,...
Qu’est-ce qui nous attend après la mort ? Aussi vieille que l’humanité, la question occupe une place centrale dans...
Londres est la plus grande ville d’Europe et l’une des plus puissantes du continent, et ce, depuis des milliers...
Beaucoup d’intellectuels et de penseurs ont mis en avant le rôle des jeunes générations dans la transmission du savoir....
Inondations, sécheresses, températures extrêmes sont devenues omniprésentes dans l’actualité, mises en relief par le réchauffement climatique. Mais les fluctuations...
Depuis son invention, le train a profondément modifié nos paysages, nos modes de vie, nos villes, et cette révolution...
L’invention du téléphone suscite de nombreuses convoitises, entraînant une bataille pour les brevets. De Graham Bell à Thomas Edison,...
Succédant à sa mère, l’icône planétaire Elizabeth II, Charles III accède au trône lesté d’une histoire personnelle complexe. Comment...
