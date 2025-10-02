Ressources Dans la même catégorie

Podcast L’histoire du tissage entre le Japon et la France Le maître tisserand japonais Itarô Yamaguchi a passé 30 ans à confectionner des rouleaux pour illustrer Le Dit du...

Documentaire De Ben Laden à Daech : 40 ans de terreur Ce documentaire retrace quarante ans de terrorisme, de l’ascension de Ben Laden et la création d’Al-Qaïda jusqu’à la naissance...

Podcast C’est quoi ça, la dé-commémoration ? Que ce soit avec le déboulonnage de la statue du marchand d’esclaves Edward Colston ou celui de la statue...

Documentaire L’Occident est-il « judéo-chrétien » ? La société occidentale est-elle judéo-chrétienne ? L’historienne Sophie Bessis explique à quel point cette notion est dénuée de fondements historiques...

Conférence Boukhara, sur la route de la soie, des épices et du thé Boukhara est une ville d’Asie centrale située au milieu d’une oasis et à proximité des grands fleuves mythiques l’Amour-Daria...

Article Du sang pour les dieux Le film Apocalypto de Mel Gibson a relancé une vieille controverse autour des sacrifices humains pratiqués en Amérique centrale,...

Documentaire Tsahal, l’armée israélienne à l’épreuve Le 7 octobre 2023, le Hamas inflige à Israël sa plus grande défaite depuis 1948. Donnant la parole à...

Documentaire Tout en haut du donjon du château de Châteaubriant Nous sommes à mi-chemin entre Rennes et Nantes et nous vous proposons la découverte du château de Châteaubriant. Du...

Documentaire Comment sont construits les tunnels sous les montagnes ? Avant que les tunneliers ne soient inventés, les ouvriers ont mis au point différentes méthodes pour tenter de réduire...

Article Courte histoire de la Bretagne L’histoire de la Bretagne plonge ses racines dans l’histoire ancienne de la France. Elle est riche, avec de nombreux...

Article Le Palais Bourbon On appelle le Palais Bourbon le temple des républicains. Il s’agit ni plus ni moins que l’assemblée nationale. Cet énorme bâtiment...

Documentaire Noir Brésil On le sait peu mais le Brésil a été le pays qui a reçu le plus d’esclaves au monde,...

Documentaire Les âges de la vie : histoire de la mort Qu’est-ce qui nous attend après la mort ? Aussi vieille que l’humanité, la question occupe une place centrale dans...

Documentaire Dans le secret des villes – Londres underground Londres est la plus grande ville d’Europe et l’une des plus puissantes du continent, et ce, depuis des milliers...

Documentaire Regards sur la Martinique Beaucoup d’intellectuels et de penseurs ont mis en avant le rôle des jeunes générations dans la transmission du savoir....

Documentaire Quand le climat écrit l’histoire (2/2) Inondations, sécheresses, températures extrêmes sont devenues omniprésentes dans l’actualité, mises en relief par le réchauffement climatique. Mais les fluctuations...

Conférence Champs Libres à… François Schuiten Depuis son invention, le train a profondément modifié nos paysages, nos modes de vie, nos villes, et cette révolution...

Podcast L’empire téléphonique – Des ondes pour communiquer L’invention du téléphone suscite de nombreuses convoitises, entraînant une bataille pour les brevets. De Graham Bell à Thomas Edison,...