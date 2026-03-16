De nos jours, fabriquer de la glace chez soi semble une chose ordinaire. Il n’en a pas toujours été...
Pendant des siècles, l’esclavage a été un pilier central de l’économie mondiale. Au moment même où l’on érigeait la...
Franck Ferrand nous parle des grands coups de foudre de l’histoire avec son invité, Jean-Claude Bologne, auteur d’une «...
L’expression « donner sa langue au chat » est largement utilisée dans la langue française pour signifier que l’on...
Méconnues du grand public, alors qu’elles sont ouvertes à tous, les Archives nationales recèlent les plus précieux trésors de...
La croix bleue sur les ambulances est une image que chacun reconnaît immédiatement, sans nécessairement connaître sa véritable origine....
Chloé Merccion aborde un sujet capital : l’héritage arabe en Espagne.
Qu’ils s’agissent de gargouilles ou de chimères, des sculptures en forme de monstres ornent de nombreux édifices médiévaux. À...
L’histoire de la cité remonte à plus de 2500 ans avant J.C. Michael Scott s’attarde sur la spectaculaire baie...
Depuis le milieu du 20ème siècle, les études en génétique ont prouvé que les races n’existent pas : nous...
La famille de Savoie a régné durant plusieurs siècles. Partez à la découverte de leur incroyable patrimoine. Un documentaire...
« Il y a une telle liberté dans l’air… Je suis comme un magicien concoctant des formules magiques. » Charles Lindbergh....
L’histoire de France, riche et complexe, s’est construite autour d’événements marquants qui ont façonné le destin du pays. Ces...
La chute de l’Empire romain est-elle due à ses mœurs décadentes ? Les habitants de l’Île de Pâques en...
La société occidentale est-elle judéo-chrétienne ? L’historienne Sophie Bessis explique à quel point cette notion est dénuée de fondements historiques...
Stéphane Bern raconte le destin d’une femme pape que l’église elle-même a imaginée au 13e siècle, une papesse qui...
La Tour de Pise est sans doute l’un des monuments les plus célèbres du monde, admirée pour sa beauté...
Des « grands hivers » qui paralysaient les sociétés de la fin du Moyen Âge à la fascination contemporaine pour le...
L’ île de Gorée, à Dakar, au Sénégal, est un lieu symbole souvenir de la traite atlantique qui a...
Stéphane Bern raconte, alors qu’elle a bien failli être réduite en cendres après un impressionnant incendie, il y a...
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