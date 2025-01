Podcast

Nous associons généralement les cathédrales à l’époque médiévale : n’est-ce l’historien Georges Duby qui, après le temps des moines et avant le temps des villes, situait le temps des cathédrales? Or, c’est oublier que ces édifices se sont davantage développés dans le monde entier à l’époque moderne et contemporaine. Quand apparaissent les cathédrales ? Quels sont leur sens et leur rôle pour les chrétiens ? Comment ces vaisseaux de pierre vont-ils évoluer au moment de la Réforme, mais aussi dans le grand mouvement de mondialisation du XVIe siècle ? Que nous disent-elles des liens entre les sphères religieuses et politiques ?