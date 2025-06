Documentaire

Symbole monumental du règne de Charlemagne, la cathédrale aixoise, emblème de la ville, se fait aussi le reflet de l’histoire européenne.

Construite pendant le règne de Charlemagne (qui y fut inhumé en 814), la cathédrale d’Aix-la-Chapelle, à l’architecture carolingienne exceptionnelle, devait permettre au souverain d’obtenir le salut, malgré une existence marquée par des guerres brutales. Un projet monumental pour lequel le roi des Francs fit venir de tout le royaume de nombreux artisans, dont des chaufourniers, spécialistes de la chaux, et des briquetiers. Une fois achevée, la cathédrale richement décorée attira de nombreux fidèles et devint rapidement un haut lieu de pèlerinage – la légende voulait que le bâtiment, de par sa taille imposante, fût visible depuis les Alpes. Monument de longévité, elle a résisté aux guerres et aux incendies, et porte les marques des époques qu’elle a traversées. À travers l’exploration des légendes et secrets de cet édifice colossal, devenu en 1978 le premier monument allemand inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, cet épisode met en lumière l’importance capitale de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle, qui recèle le plus grand trésor ecclésiastique d’Europe.

Série documentaire (Allemagne, 2021, 53mn)

