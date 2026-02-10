En décembre 1880, à Paris, le corps d’une jeune femme est repêché dans la Seine, sans nom ni identité. À la morgue, son visage au sourire paisible fascine au point qu’un masque mortuaire est réalisé. Très vite, cet objet devient le cœur d’un mythe, nourri par la fascination du XIXᵉ siècle pour la mort et le romantisme. Exposée, reproduite et diffusée, l’Inconnue inspire poètes, écrivains et artistes dans toute l’Europe. On la compare à Ophélie ou à une Joconde noyée, symbole d’une féminité mystérieuse et idéalisée. Pourtant, les enquêtes remettent en cause la légende : son visage pourrait être celui d’un modèle vivant, et non d’une noyée. L’énigme demeure, mais le mythe survit. Dans les années 1960, son visage est choisi pour le mannequin de réanimation Resusci Anne. De muse romantique, elle devient outil médical.