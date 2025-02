Podcast

La route de la soie est souvent présenté comme un réseau très ancien reliant la chine à l’Europe. Comme si, en équilibre sur une balance, l’extrême Est et l’extrême Ouest du continent Eurasiatique, abritait 2 grandes civilisations, trop lointaine pour être en concurrence mais capable d’échanger par le biais de ces routes. Et entre les deux me direz vous ? Il n’y aurait que des marchands, des pirate et des gardes barrières qui s’enrichissent au passage des échanges riches et variées.