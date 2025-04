Documentaire

Quand Christophe Colomb prend la mer, il ignore que la géologie et la géographie de la Terre vont bouleverser son plan de route. Son expédition, censée atteindre l’Asie, est un échec total… mais un échec qui va changer le monde. Car ce n’est pas un simple hasard : des millions d’années plus tôt, un astéroïde frappe notre planète et façonne, sans que nous le sachions encore, le destin de toutes les civilisations futures. En retraçant ce fil invisible entre la formation de la Terre et le « Nouveau Monde », cette vidéo révèle comment un accident géologique peut devenir un tournant historique.

Réalisateur : Gabriel Rotello