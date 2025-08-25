La civilisation Maya s’étale sur tout ou partie du Mexique, du Belize, du Guatemala, du Honduras et du Salvador. Apparue à la fin du IIIème siècle millénaire avant J.C., elle connut son apogée entre le Vième et le Ixème de notre ère avant d’entrer en décadence et de disparaître lors de la conquête espagnole au VVI ème siècle.
00:00 La civilisation Maya fut l’une des plus évoluées et des plus mystérieuses du monde.
2:08 Naissance mythologique
5:53 L’organisation de la société
9:04 Uxmal Mexique
14:20 Les divinités
18:05 Palenque Mexique
24:28 L’écriture Maya
28:57 Copan Honduras
31:26 Tullum Mexique
34:06 Les mathématiques
35:22 Chichen Itza Mexique
40:19 Le jeu de balle et les sacrifices humains
47:52 Tikal Guatemala
Réalisateur : Jacques Vichet