Documentaire

La civilisation Maya s’étale sur tout ou partie du Mexique, du Belize, du Guatemala, du Honduras et du Salvador. Apparue à la fin du IIIème siècle millénaire avant J.C., elle connut son apogée entre le Vième et le Ixème de notre ère avant d’entrer en décadence et de disparaître lors de la conquête espagnole au VVI ème siècle.

00:00 La civilisation Maya fut l’une des plus évoluées et des plus mystérieuses du monde.

2:08 Naissance mythologique

5:53 L’organisation de la société

9:04 Uxmal Mexique

14:20 Les divinités

18:05 Palenque Mexique

24:28 L’écriture Maya

28:57 Copan Honduras

31:26 Tullum Mexique

34:06 Les mathématiques

35:22 Chichen Itza Mexique

40:19 Le jeu de balle et les sacrifices humains

47:52 Tikal Guatemala

Réalisateur : Jacques Vichet