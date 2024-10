Article

L’énigmatique civilisation maya, qui a disparu de manière inexpliquée, a laissé derrière elle un riche patrimoine culturel. Ce peuple d’astronomes érudits avait aussi une organisation sociale complexe basée sur l’observation des astres et la spiritualité. Les Mayas étaient remarquablement avancés pour leur époque, utilisant la roue, l’écriture et les mathématiques.

Origine de la civilisation maya

La civilisation maya, qui s’étendait du Mexique au Salvador, couvrant une superficie équivalente à celle de l’Allemagne, est apparue il y a environ 4000 ans. Leur ère s’est étendue sur des siècles jusqu’à un effondrement mystérieux autour du 10ème siècle.

Longtemps considérés comme des pacifistes, les Mayas étaient en réalité aussi des guerriers redoutables. Leur société était organisée en cités-états en perpétuelle lutte les unes contre les autres.

Chaque cité était gouvernée par un souverain qui assumait des rôles politiques et religieux, et chaque souverain était représenté par un glyphe-emblème symbolisant une dynastie royale maya. Plus de 60 de ces glyphes-emblèmes mayas ont été découverts par les archéologues.

Vers 900 après J.C., l’activité maya a commencé à décliner jusqu’à disparaître complètement. L’effondrement de cette civilisation prospère suscite toujours de nombreuses questions parmi les chercheurs. Les cités ont été abandonnées intactes, sans aucune trace de catastrophe massive qui pourrait expliquer la disparition de la population maya.

Plusieurs théories ont été avancées, y compris l’épuisement de l’écosystème, les prédictions apocalyptiques du calendrier maya, les guerres incessantes, ou une catastrophe naturelle majeure. Cependant, le mystère persiste.

Contributions scientifiques

Les Mayas étaient des érudits doués qui ont fait des progrès remarquables dans divers domaines. Ils étaient passionnés d’astronomie et ont construit des observatoires dans chaque cité-état. Leurs cartes célestes, basées sur des observations minutieuses, sont d’une précision stupéfiante.

Les Mayas associaient l’astronomie à la religion, et leurs prêtres lisaient la volonté divine dans les mouvements des astres. Grâce à leurs connaissances en astronomie, ils ont créé leur propre calendrier et calculé la durée d’une année solaire avec une précision que l’Europe n’atteindrait que beaucoup plus tard.

Les Mayas maîtrisaient aussi les mathématiques, utilisant un système basé sur le zéro qui leur permettait de manipuler de grands nombres. Ils ont développé une écriture qui est passée de pictogrammes et d’idéogrammes à une forme plus phonétique. Près des trois quarts des glyphes mayas ont été déchiffrés à ce jour.

En plus de leurs accomplissements scientifiques, les Mayas ont produit de nombreux objets d’art, y compris des bijoux, des stèles et des masques. Ils avaient un grand sens de l’esthétisme et une maîtrise impressionnante de la sculpture et de la peinture.

Pratiques religieuses des Mayas

La religion avait une place centrale dans la civilisation maya, influençant tous les aspects de la vie, du choix du souverain à la construction de temples et de pyramides dédiés aux dieux. Les Mayas croyaient en un cycle alternatif de naissances et de morts, et tous leurs rituels sacrés étaient liés à cette croyance.

Les rites sacrificiels étaient une pratique courante, souvent consentis, bien que parfois un prisonnier soit offert en sacrifice. Le sang avait une symbolique importante, permettant de créer un lien entre les dieux et les humains pour assurer la survie de la population.

La famille royale pratiquait régulièrement des auto-sacrifices publics, au sommet des pyramides dédiées à cet usage. Pour obtenir des présages et des pouvoirs divins, le roi se scarifiait avec de l’obsidienne et recueillait le sang dans un bol contenant du papier. Le contenu du bol était ensuite brûlé en offrande par un prêtre maya.

Les recherches sur la civilisation maya continuent, et il reste encore beaucoup de secrets à découvrir sur ce peuple fascinant.