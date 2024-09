Podcast

Si les pirates sont généralement associés à la période moderne, l’activité est en réalité millénaire. Depuis le développement du commerce maritime durant l’antiquité, des hommes se sont affranchis des règles pour mener une vie de crimes et d’aventures. Ce sont d’ailleurs les Grecs qui donnèrent leur nom aux voyous des mers : les pirates, littéralement « ceux qui osent ». Figures historiques incontournables, les pirates et leurs alter égos institutionnels, les corsaires, ont acquis une place de choix dans les mémoires et les récits. Barbe-Noire, Mary Read ou encore Jack Rackham sont devenus les symboles d’une période d’exploration et de commerce. Depuis son archétype du XVIIIe jusqu’à son avatar informatique contemporain, le pirate ne cesse de fasciner et de se jouer de la légalité.