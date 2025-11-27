Conférence

Depuis des temps immémoriaux, le vin souligne le statut, le rang social, de celui qui le consomme et le dispense. S’il est une table où le vin ne doit jamais manquer, c’est la table royale. Alors, évidemment, plus encore lors des festins royaux donnés lors du sacre.

Les archives, dont les archives comptables des sacres révèlent la diversité et l’évolution des vins servis aux festins du sacre : grenache espagnol, vin de Beaune, vins locaux, puis vins de rivière et de Champagne. Dès le XVIIIe siècle, le champagne mousseux apparaît… Il y gagne ses lettres de noblesse. Reims devient alors la ville des Sacres et du … Champagne !! Et le Champagne y gagne le titre de « Roi des Vins et vin des Rois » et devient le symbole de la célébration.

C’est cette dimension symbolique qui constitue le « patrimoine immatériel » reconnu par l’Unesco, un des 3 critères sur lesquels s’appuie la Valeur Universelle Exceptionnelle des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, inscrits il y a tout juste 10 ans, le 4 juillet 2015.