Longtemps surnommé le « vin des arabes », le caféier est originaire d’Afrique centrale. C’est en Ethiopie que sa consommation et sa culture ont commencé. Le caféier a ensuite été cultivé au Yémen. Il a rencontré un vif succès en Arabie et suscité toutes les convoitises. Au 16éme siècle l’Empire Ottoman prend le contrôle du café et fait du lobbying auprès des cours européennes. Considéré d’abord comme un produit de luxe, il va très vite se démocratiser et des cafés ouvrent dans toutes les villes d’Europe. On y discute, on y échange, ou y refait le monde et la Révolution française va naître dans les cafés.