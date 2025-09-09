Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les canons de beauté restent-ils éternels ? La beauté a marqué nos pensées et nos sentiments de l’Antiquité à nos jours. Qui trouvons-nous beau ? Et...

Documentaire Albert Schweitzer : l’homme derrière le mythe Cette relecture postcoloniale du parcours du docteur Albert Schweitzer (1875-1965), l’un des pères fondateurs de la médecine humanitaire, théologien...

Conférence La machine à vapeur : un exemple d’innovation De la découverte du vide par Evangelista Torricelli (1608-1647) … aux inventions de James Watt (1736-1819). L’histoire du progrès...

Podcast Comment sont créés nos jours fériés ? Au Moyen Âge, les jours fériés se comptaient par dizaines, avant d’être réduit au nombre de 4 en 1802....

Podcast Le blé : une céréale au fondement des empires et des révolutions La guerre en Ukraine, le printemps arabe ou la montée du protectionnisme et du nationalisme au aux États-Unis :...

Article L’histoire du féminisme : des origines à nos jours Le féminisme est un mouvement social et politique qui vise à garantir l’égalité des sexes en combattant les discriminations...

Podcast La véritable histoire des gladiateurs La réalité des duels sanglants mis en scène par les Romains est très éloignée des idées reçues. Plus que...

Documentaire La soie a joué un rôle insoupçonné dans l’Histoire Le commerce de la soie a eu un impact concret sur l’évolution des sociétés antiques, d’un point de vue...

Podcast La Bretagne, l’histoire d’une terre de légendes C’est l’histoire d’une région française dont la renommée dépasse les frontières nationales. C’est l’histoire d’un peuple venu d’ailleurs, d’une...

Conférence Variations sur l’histoire de l’humanité De tout temps, les hommes ont cherché à répondre à la question de leur origine et de leur destinée....

Documentaire Epidémies, les peurs du passé Quand une épidémie surgit, elle vient toujours d’ailleurs – d’un autre pays, d’un autre temps. L’épidémie raconte à la...

Documentaire Le bio : un siècle d’histoire Si la production durable et le bien-être animal figurent au rang des préoccupations actuelles, les principes de l’agriculture biologique...

Article Savoir-faire : la maîtrise du presse-papier millefiori À l’origine de la réputation de l’île de Murano, l’art du Millefiori est une technique inventée par les illustres...

Podcast Une histoire de la diététique : d’Hippocrate au Nutri-Score Pendant près de deux millénaires, manger, c’était déjà se soigner. Mais pas comme on l’imagine aujourd’hui. Avant les calories...

Podcast La fabuleuse cargaison à plus d’un milliard de dollars du San José En ce petit matin du 8 juin 1708, le soleil se lève sur la jolie péninsule de Baru, au...

Documentaire Les chiffres arabes Les 7 Merveilles du Monde, les 12 travaux d’Hercule… C’est bien simple, on dirait que Pythagore avait raison :...

Documentaire Rois de France – Ces décès tragiques qui ont bouleversé l’Histoire Du règne de Dagobert Ier à la chute de Napoléon III, les souverains français ont connu des destins parfois...

Documentaire Marques immortelles : une exploration des tatouages à travers les âges Le tatouage est une pratique ancestrale qui remonte aux origines des peuples de l’Antiquité. Bien que sa naissance précise...