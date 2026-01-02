Des premiers silex taillés du Paléolithique à la construction des villes médiévales, les roches sédimentaires ont accompagné l’histoire de l’Humanité. Aujourd’hui, elles sont au cœur des grands enjeux de la transition écologique, que ce soit pour les ressources qu’elles renferment, les réservoirs qu’elles représentent ou les sources d’énergie qu’elles pourraient offrir. Cette présentation s’attarde notamment sur les possibilités sous-exploitées de la géothermie de basse et de haute énergie ainsi que sur la restauration de Notre-Dame de Paris qui a demandé de grandes quantités de roches sédimentaires pour rebâtir les parties détruites par l’incendie de 2019.