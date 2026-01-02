Ressources Dans la même catégorie

Podcast C’est quoi ça, shrinkflation ? Pratique commerciale douteuse, la « shrinkflation » consiste à réduire le poids des produits, tout en les vendant au même prix,...

Article L’invention de l’électricité : un tournant majeur de l’humanité L’électricité est sans doute la force la plus omniprésente et la plus invisible qui régit notre quotidien moderne, agissant...

Podcast Le feu pour se réchauffer : une histoire ancestrale Des « grands hivers » qui paralysaient les sociétés de la fin du Moyen Âge à la fascination contemporaine pour le...

Podcast Sonia Pierre, une militante pour les Haïtiens de République Dominicaine Sonia Pierre, figure emblématique et fervente militante des droits humains, a marqué l’histoire par son engagement inébranlable en faveur...

Conférence L’Allemagne, une puissance coloniale méconnue L’Allemagne n’est jamais la première puissance coloniale à laquelle on pense, et pourtant elle a pleinement participé à partir...

Documentaire Est-il vrai que l’enfance est une invention des Temps modernes ? Les enfants ont toujours été traités différemment des adultes, selon la recherche historique. Au Moyen Âge et au début...

Documentaire 1953 – 2025 : au cœur du régime Nord Coréen Considérée comme l’État le plus hermétique de la planète, la Corée du Nord demeure l’ultime grande dictature communiste. Depuis...

Documentaire Le petit déjeuner, un repas mondialisé | Faire l’histoire « Frühstück », « breakfast » et petit déjeuner sont des inventions récentes, fruits de l’importation de boissons exotiques charriées de tous les...

Documentaire L’hygiène à travers les âges Les pratiques de l’hygiène accompagnent l’humanité depuis ses origines. Destinés à préserver des maladies, les soins du corps se...

Article 5 dates clés de la conquête spatiale Depuis l’aube de l’humanité, nos ancêtres ont levé les yeux vers la voûte céleste, y cherchant des réponses, des...

Documentaire OK L’art : point de passage en Chine et France À partir du XVIIe siècle, des objets chinois éblouissent les rois de France et trouvent leur chemin dans le...

Podcast La momification Aujourd’hui nous travaillons à nous décomposer plus vite, mais pendant longtemps, dans certaines régions du monde, les êtres humains...

Article À partir de quand avons-nous commencé à verser des taxes ? L’histoire de la taxation remonte à la nuit des temps et est intrinsèquement liée à l’évolution des sociétés humaines....

Conférence Une histoire populaire de la Bretagne Co-auteurs d’une « Histoire populaire de la Bretagne » (éditions PUR), Alain Croix, Thierry Guidet, Gwenaël Guillaume et Didier Guyvarc’h expliquent...

Podcast Notre histoire est-elle réellement judéo-chrétienne ? Bruno Retailleau affirmait : « Notre culture est judéo-chrétienne ». Quelques mois après, sur la même chaîne, Benyamin Netanyahou s’exclamait :...

Documentaire Turquie, nation impossible L’histoire tourmentée et violente d’une jeune nation de cent ans, à travers le destin de ses deux leaders les...