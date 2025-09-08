Selon certaines hypothèses, Jésus aurait voyagé en Inde durant sa jeunesse, entre 14 et 29 ans, période absente des évangiles canoniques. Il y aurait étudié la spiritualité, la médecine et les enseignements yogiques auprès de sages brahmanes, jaïns, et bouddhistes. De retour en Palestine, il aurait transmis une nouvelle religion marquée par ces influences. Après avoir survécu à la crucifixion, grâce aux soins de Joseph d’Arimathie, Jésus aurait entrepris un long périple, s’établissant finalement au Cachemire sous le nom de Yuz Asaf. Le sanctuaire de Roza Bal à Shrinagar est présenté comme son tombeau, vénéré par différentes religions. En 1887, Nicolas Noachovitch aurait trouvé des manuscrits tibétains relatant cette histoire, alimentant les débats. Toutefois, les autorités religieuses locales ont refusé toute fouille archéologique du tombeau, maintenant un mystère non éludé. Cette théorie, bien qu’attrayante, reste controversée et non prouvée, laissant planer le doute sur les voyages et la fin de vie de Jésus.