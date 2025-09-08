Ressources Dans la même catégorie

Article Isocrate : de la rhétorique aux affaires La rhétorique et l’éloquence sont bien plus que de simples compétences linguistiques : elles forment de véritables piliers de...

Podcast Le général Timoléon Timoléon, figure emblématique de la Grèce antique, incarne l’idéal du stratège vertueux et patriote. Né à Corinthe au IVe...

Article Qui a inventé l’écriture ? L’écriture est l’une des plus grandes inventions de l’humanité. Elle a permis de conserver la mémoire collective, de transmettre...

Documentaire Sur les traces des Pharaons Fred et sa petite nièce se promènent dans Paris et se retrouvent aux pieds de l’obélisque de la place...

Documentaire Les civilisations perdues : Jérash, cité gréco-Romaine Le site de Jerah a été fondé à l’époque hellénistique par les Séleucides, vétérans de l’armée d’Alexandre le Grand,...

Documentaire Sur les traces des pilleurs de tombe de la Vallée des Rois Le complexe funéraire de Djéser est impressionnant, les pilleurs s’y sont pris à plusieurs reprise avant de trouver leur...

Article Serfs et servage dans l’Antiquité On associe trop souvent, et à tort, les termes de « serf » et de « servage » au seul Moyen Âge, comme...

Documentaire Le phare miniature de Taposiris Magna À Taposiris Magna se trouve une tour étrangement semblable à une des structures les plus célèbres de l’Alexandrie antique...

Documentaire La fille de Cléopâtre – Reines de l’Égypte antique L’histoire de Cléopâtre VII, la plus célèbre reine de l’Antiquité, est si riche en amours tragiques et en intrigues...

Documentaire La vie éternelle de Ramsès II Défi à la mort, objet de curiosité, source d’effroi et de fantasmes, les momies égyptiennes ont toujours fasciné les...

Documentaire Le tombeau du Christ En 1980, des archéologues découvrent dans une tombe à Jérusalem des ossements datant du premier siècle après JC :...

Documentaire Les plus beaux sites de la Grèce antique Athènes fut placée sous la protection d’Athéna, fille de Zeus, qui se disputa la ville avec Poséidon. La déesse...

Documentaire L’invasion romaine \r

La conquête romaine de la Bretagne débute en 43 après J.-C. à l’initiative de l’empereur Claude. Cependant, l’activité militaire...

Podcast Comment Babylone est tombée (539 av. J.C.) En 539 avant notre ère, en une nuit à peine, l’antique et splendide ville de Babylone tombe aux mains...

Conférence Carthage versus Rome, du Tessin à l’Ofanto, le Blitzkrieg d’Hannibal Cannes, 2 août 216 av. J.-C. Les légions romaines subissent un des plus graves revers militaires de leur histoire....

Documentaire La sépulture du premier empereur de Chine Albert Lin enquête sur la mystérieuse sépulture du premier empereur de Chine. Des bijoux aux plafonds, des rivières de...

Documentaire Megastructures de légende : la grande pyramide de gizeh La Grande Pyramide de Gizeh a 4500 ans et reste la seule merveille du monde antique toujours debout aujourd’hui....

Article Couronne de laurier : d’où vient cette tradition ? La couronne de laurier est un symbole qui a survécu à travers les siècles, représentation d’honneur, de victoire et...