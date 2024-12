Documentaire

Toutankhamon meurt à l’âge de 19 ans. Soudaine et mystérieuse, sa mort reste une énigme. Pourquoi son vizir, Aï, lui succède-t-il ? Comment cet homme de basse extraction devint-il le roi de Haute et Basse Egypte ? Pourquoi la jeune épouse du roi écrit-elle une lettre désespérée à son pire ennemi ? Est-il possible que Aï se soit frayé un chemin vers le trône par le meurtre d’un Roi ?

Découvrez pour la première fois les images des « enfants » de Toutankhamon, ainsi que la tombe de son père, le Pharaon maudit, Akhénaton. Toutankhamon est aujourd’hui le plus connu des pharaons d’Egypte. Mais, en 1914, un seul homme au monde se soucie de son existence : Howard CARTER. Pendant 8 années, il s’obstine à trouver le tombeau de celui-ci et y parvient en novembre 1922. L’histoire la plus sensationnelle de l’égyptologie moderne !