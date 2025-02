Documentaire

Dans la foulée de sa guerre des Gaules, César se retrouva vite confronté aux conséquences de l’éclatement de ce triumvirat qu’il avait formé avec Marcus Crassus, mort deux ans auparavant, et Pompée le Grand. La guerre civile, fréquente dans l’histoire récente de la République, allait reprendre de plus belle, conduisant notre Jules jusqu’à cette Égypte Ptolémaïque où l’attendait de belles conquêtes, dans tous les domaines. Mais tout cela n’est que le début d’une épopée faites d’alliances scellées par des mariages et de trahisons conduisant à des batailles sur terre comme sur mer. Aux côtés puis à la suite de César, Marc Antoine, Cléopâtre et Octavien tissent une implacable trame dont l’issue verra l’ultime survivant transformer la République à tout jamais…