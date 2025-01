Documentaire

Le légendaire lac Titicaca, situé à presque 4000 mètres d’altitude, partagé entre le Pérou et la Bolivie, s’étend sur 8000 kilomètres carrés. Depuis toujours, il suscite l’admiration et la curiosité des explorateurs et scientifiques du monde entier. Pour la première fois, une fouille archéologique est entreprise dans les eaux froides de l’immense lac, en plein coeur de la Cordillère des Andes. Une équipe de chercheurs espère y découvrir un patrimoine historique et culturel appartenant à d’antiques civilisations de la région. Quels mystères entourent encore le lac ?

Le lac Tititcaca regorge de mystères encore bien gardés par les civilisations qui ont peuplé ces terres. Ici ce sont succédés de nombreuses civilisations précolombiennes, dont les Tiwanaku qui ont précédés l’Empire Inca. Sur cette civilisation très peu de chose sont connus et c’est justement le but de cette expédition archéologique de déceler les secrets de cette culture. Les profondeurs du lac Titicaca devraient justement regorgés d’anciens artefacts sacrés, utilisé pour les offrandese aux Dieux. Les recherches menées par l’équipe de l’archéologue Christophe Delaere se focalisent autours de l’Isla Del Sol dans le récif de Khoa. Le documentaire nous emporte aux plus près des recherches sous-marines pour découvrir la richesse des civilisations précolombiennes.

Un film de Frédéric Cordier

