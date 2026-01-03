Ressources Dans la même catégorie

Conférence La divinisation des empereurs romains sous le haut-empire Entre le I er et le III ème siècle après J.- C., le portrait que les empereurs de Rome...

Documentaire Exploration d’un des plus célèbres monuments d’Égypte : le temple d’Hatchepsout Le tombeau antique qui se trouve sous le temple, ainsi que les nombreux objets qu’il contient, éclairent les archéologues...

Conférence Rome et les mondes barbares aux IVe et Ve siècles À la fin de l’Antiquité, Rome se trouvait à un carrefour crucial de son histoire. Les IVe et Ve...

Podcast Qui était Jésus ? Raconter l’histoire de Jésus, c’est retracer sa vie à partir de ce qui nous est relaté grâce aux Evangiles,...

Article 4 infos insolites sur Cléopâtre Cléopâtre VII Théa Philopator demeure, sans l’ombre d’un doute, l’une des figures les plus fascinantes et pourtant les plus...

Article Comment Athènes a inventé la démocratie ? L’histoire de la gouvernance humaine a connu son tournant le plus décisif au cœur du Ve siècle avant notre...

Article Les pharaons les plus influents de l’Égypte antique L’histoire de l’humanité a rarement connu une civilisation aussi pérenne, grandiose et fascinante que celle de l’Égypte ancienne. Durant...

Documentaire L’élégance à la romaine – Histoire du look Dans l’Antiquité, le bien-être est primordial. Les Romains aiment prendre soin de leur corps. Leurs recettes de beauté sont...

Documentaire La bataille de Qadesh La bataille de Qadesh (ou Kadech) est une bataille qui a eu lieu aux environs de 1274 av. J.-C....

Article « Eurêka ! » par Archimède Archimède, ou Arkhimêdês (287-212 avant J.-C.), reste sans conteste l’un des savants les plus fascinants et influents de l’Antiquité....

Documentaire L’incroyable ascension de la reine pharaon Hatchepsout Hatchepsout, comme ses prédécesseurs, a mis en place et alimenté le mythe de ses origines divines pour légitimer son...

Documentaire Le système ingénieux des Égyptiens pour maîtriser les crues du Nil Sur l’île Éléphantine, des traits gravés sur les murs servaient de nilomètre et permettaient de mesurer l’ampleur des crues...

Documentaire Karnak, joyau des pharaons (2/2) Sur les ruines de Thèbes (actuel Louxor) se trouve Karnak, le plus grand centre religieux de l’Egypte ancienne, qui...

Documentaire L’Egypte : tombes oubliées Obsédés par leur moralité, les égyptiens ont érigé de magnifiques monuments dans l’espoir de s’assurer la vie éternelle. National...

Documentaire Pompéi, ses nouveaux secrets (1/3) | Des corps et des vies Toujours aussi fascinante, la ville antique de Pompéi révèle encore des pans cachés de son histoire. Suivant la plus...