Ce culte était très actif pendant le règne d’Hatchepsout, comme le prouvent les amulettes mises au jour par les archéologues.
Entre le I er et le III ème siècle après J.- C., le portrait que les empereurs de Rome...
Le tombeau antique qui se trouve sous le temple, ainsi que les nombreux objets qu’il contient, éclairent les archéologues...
À la fin de l’Antiquité, Rome se trouvait à un carrefour crucial de son histoire. Les IVe et Ve...
Raconter l’histoire de Jésus, c’est retracer sa vie à partir de ce qui nous est relaté grâce aux Evangiles,...
Cléopâtre VII Théa Philopator demeure, sans l’ombre d’un doute, l’une des figures les plus fascinantes et pourtant les plus...
La période dite des Hattis, en Anatolie, précède l’émergence de l’empire hittite et ne procède pas, contrairement à ce...
L’histoire de la gouvernance humaine a connu son tournant le plus décisif au cœur du Ve siècle avant notre...
L’histoire de l’humanité a rarement connu une civilisation aussi pérenne, grandiose et fascinante que celle de l’Égypte ancienne. Durant...
Dans l’Antiquité, le bien-être est primordial. Les Romains aiment prendre soin de leur corps. Leurs recettes de beauté sont...
La bataille de Qadesh (ou Kadech) est une bataille qui a eu lieu aux environs de 1274 av. J.-C....
Archimède, ou Arkhimêdês (287-212 avant J.-C.), reste sans conteste l’un des savants les plus fascinants et influents de l’Antiquité....
Hatchepsout, comme ses prédécesseurs, a mis en place et alimenté le mythe de ses origines divines pour légitimer son...
Sur l’île Éléphantine, des traits gravés sur les murs servaient de nilomètre et permettaient de mesurer l’ampleur des crues...
Sur les ruines de Thèbes (actuel Louxor) se trouve Karnak, le plus grand centre religieux de l’Egypte ancienne, qui...
Censé organiser un transfert de pouvoir entre Constantin, l’empereur romain, et le pape Sylvestre, l’évêque de Rome, c’est cet...
Obsédés par leur moralité, les égyptiens ont érigé de magnifiques monuments dans l’espoir de s’assurer la vie éternelle. National...
La civilisation pharaonique a longtemps fasciné l’imaginaire de l’homme moderne. Cependant, d’autres cultures (byzantine, romaine, islamique et copte) se...
Toujours aussi fascinante, la ville antique de Pompéi révèle encore des pans cachés de son histoire. Suivant la plus...
Une équipe internationale d’égyptologues établit à travers l’analyse de la momie de Toutankhamon qu’il aurait été enterré dans la...
Le tahtib existait déjà sous les pharaons.
